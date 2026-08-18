Пентагон обязал 30 американских вузов «незамедлительно и всесторонне» провести аудит своих зарубежных партнерств на предмет академических и финансовых связей с «сомнительными» организациями из России, Китая и Ирана. Об этом говорится в релизе на сайте ведомства.

Организации, вызывающие озабоченность военных США, перечислены в одном из разделов Закона о национальной обороне на 2019 финансовый год.

В список входят 130 образовательных и исследовательских учреждений из названных стран. Среди них насчитывается 33 российских, в том числе:

МГУ им. М.В. Ломоносова,

МГТУ им. Н.Э. Баумана,

Высшая школа экономики,

МИРЭА — Российский технологический университет,

Московский физико-технический институт,

Институт радиотехники и электроники,

НИЦ «Курчатовский институт»,

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,

НИИ системных исследований РАН.

В июле Пентагон рекомендовал американским научным кругам «проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении вопросов сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями, указанными в этом списке».

В уведомлении американским вузам Пентагон пояснял, что требование провести аудит направлено на защиту государственных инвестиций в исследования от «несанкционированной передачи технологий, кражи интеллектуальной собственности и враждебного использования».

«Министерство придерживается политики абсолютной нетерпимости к академическим партнерствам, которые ставят под угрозу нашу национальную безопасность. <…> Обязательные проверки обеспечат подотчетность во всех сферах», — заявил замглавы военного ведомства по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл.

От вузов в ходе проверки потребовали оценить степень риска, связанного с засекреченными или подлежащими экспортному контролю исследованиями, и внедрить «строгие планы по смягчению последствий», включая отказ от проблемных партнерств.

О предпринятых действиях вузы обязаны доложить Пентагону не позднее 3 августа. В противном случае у них могут отнять право на получение федерального финансирования в будущем, следует из релиза.