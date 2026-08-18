Йеменское движение хуситов заявило об очередном ударе по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джизане — на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, передает CNN со ссылкой на сообщение подконтрольного хуситам агентства «Саба» (Saba).

По данным агентства, по НПЗ было выпущено два дрона, это не первая aтака по этому объекту за последние недели.

Эскалация в регионе происходит на фоне продолжающейся войны между США и Ираном, которая длится уже около полугода. 17 августа истек 60-дневный срок, отведенный сторонам меморандумом о взаимопонимании для достижения полноценного мирного соглашения — договориться не удалось.

Хуситов принято считать союзниками Ирана в регионе. Их атаки происходят на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива — президент США Дональд Трамп пригрозил бомбовым ударом по Оману, если страна «встанет на пути» американских усилий по деэскалации в проливе.

Конфликт между США и Ираном постепенно затрагивает и других игроков в регионе — от Саудовской Аравии до Йемена, — а нестабильность вокруг ключевых нефтяных маршрутов уже сказывается на мировых ценах на нефть.