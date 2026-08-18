МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова и выразил ему решительный протест из-за, как утверждает Баку, оскорбительных и угрожающих высказываний о республике в российском медиапространстве. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД упоминаются эфир проекта «Чистота понимания» от 13 августа, программа на радио Sputnik от 7 августа с призывом внести руководство республики в «список террористов и экстремистов России», а также материалы, вышедшие 9 августа на YouTube и 16 августа на телеканале «Спас».

«Было подчеркнуто, что обсуждение возможности вмешательства во внутренние политические процессы азербайджанского государства и призывы к физическому насилию против азербайджанского народа и азербайджанского руководства неприемлемы», — говорится в официальном заявлении.

В Баку также потребовали от Москвы принять «безотлагательные и действенные меры», чтобы прекратить, как подчеркивает азербайджанская сторона, подобную риторику в российском информационном пространстве.

Накануне Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела против участников проекта «Чистота понимания» Семена Уралова, Алексея Чадаева и Ивана Князева. По версии следствия, в эфире от 13 августа они говорили о насильственных методах против республики, в том числе о физическом уничтожении отдельных лиц и их адресной ликвидации.

Как пишет APA со ссылкой на Генпрокуратуру, дело расследуют по статьям о публичных призывах к терроризму, призывах против государства, а также разжигании национальной ненависти и вражды. Уралова, Чадаева и Князева заочно привлекли в качестве обвиняемых, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Поскольку все трое находятся за пределами страны, их объявили в розыск. Генпрокуратура также заявила, что направила обращения в органы государств-партнеров для установления их местонахождения, задержания и передачи Баку, а также начала процедуру международного розыска по каналам Интерпола.