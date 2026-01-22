Притязания Вашингтона на Гренландию стали ключевой темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Сразу после переговоров с главой НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил, что стороны достигли прогресса по гренландскому вопросу. Как может выглядеть потенциальная сделка — в материале RTVI.

Не Гренландия, так Исландия

Существенная часть выступления Дональда Трампа на ВЭФ-2026, куда американский президент прибыл с опозданием из-за внезапной смены самолета, была посвящена претензиям США на Гренландию — автономную территорию в составе Дании. По мнению Трампа, этот остров с населением около 57 000 человек имеет первостепенное значение для национальной безопасности США.

Речь Трампа была пронизано критикой в адрес европейских союзников по НАТО. В частности, он обвинил Данию в «неблагодарности», сославшись на ее освобождение американскими войсками во время Второй мировой войны.

«Мы хотим кусок льда для защиты мира, а они его не дают. Вы можете сказать „да“, и мы будем очень благодарны. Или вы можете сказать „нет“, и мы это запомним», — сказал Трамп.

Примечательно, что в своем выступлении он несколько раз ошибочно называл Гренландию Исландией, еще одним союзником США по Североатлантическому альянсу.

Сразу после своего выступления Трамп провел переговоры с главой НАТО Марком Рютте, и по их итогам тон главы США резко изменился. Президент США заявил, что стороны сформировали основу для будущего соглашения не только по Гренландии, но и всему Арктическому региону. Он добавил, что не будет вводить дополнительные пошлины в отношении тех европейских стран, которые выступили против его притязаний на принадлежащий Дании остров.

Трамп назвал потенциальную сделку «большим плюсом» для США и всего альянса, а также отметил, что переговоры затрагивают реализацию на территории Гренландии проекта «Золотой купол». Этот важнейший для Белого дома замысел предусматривает создание многоуровневой системы ПРО для обороны американской территории.

На территории Гренландии уже давно расположена американская база Питуффик (ранее известная как Туле), которая играет ключевую роль в системе противоракетной обороны Северной Америки, в первую очередь как элемент системы раннего предупреждения.

Возможное соглашение по Гренландии между западными партнерами позволило бы не только развернуть «Золотой купол», но и предоставить США доступ к стратегически важным полезным ископаемым, одновременно ограничив влияние в Арктике России и Китая, отмечает Reuters.

Источники агентства ранее сообщали, что интерес Трампа к Гренландии обусловлен его желанием войти в историю как президент, обеспечивший США крупнейшее территориальное расширение со времен получения статуса штатов Аляской и Гавайями.

На вопрос журналистов о том, войдет ли Гренландия в состав США, Трамп уклонился от ответа. Вместо этого он заявил, что сделка будет «долгосрочной, на всю жизнь» и «устроит всех».

На этом фоне таблоид Daily Mail утверждает, что Трамп обдумывает предложить каждому гренландцу $1 млн в обмен на их голос за вхождение остров в состав США. Однако проведение такого референдума потребует согласования с Копенгагеном, который неоднократно давал понять, что остров не продается.

В свою очередь Рютте заявил, что в ходе его переговоров с Трампом вопрос о принадлежности Гренландии и вовсе не поднимался.

«Трамп очень на это надеется»

В обсуждаемой Трампом и Рютте сделке не шло речи о прямой продаже Гренландии США, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Вместо этого озвученная в Давосе схема может позволить США установить суверенный контроль над военными объектами в некоторых районах острова.

Предложение аналогично соглашению Великобритании по Кипру, где Лондону принадлежат две военные базы — Акротири и Декелия. Такой подход позволил бы США вести военные и разведывательные операции, проводить учения, а также добывать редкоземельные металлы, отмечает британская газета.

По информации собеседников CNN, администрация Трампа и западные партнеры США намерены пересмотреть условия присутствии американских военных в Гренландии, а также заключить новые соглашения в сфере торговли и экономики. Важной частью сделки может стать церемония подписания — событие, которое позволит Трампу наглядно продемонстрировать результат.

Согласно источникам Axios, рамочное соглашение по Гренландии предусматривает не передачу полного суверенитета над островом от Дании к США, а обновление американо-датского соглашения об обороне Гренландии от 1951 года.

План включает в себя положения по безопасности острова и добычи сырья, деятельности НАТО в Арктике, размещении «Золотого купола» и противодействии «злонамеренному внешнему влиянию» со стороны России и Китая, рассказали собеседники портала. Ранее Трамп утверждал, что Гренландия может попасть в сферу интересов Москвы или Пекина, чьи военные суда якобы уже находятся у ее берегов.

Источники CNN также добавили, что стороны рассматривают включение в обновленный договор пункта о прямом запрете китайских инвестиций в Гренландию.

«Если эта сделка состоится, а президент Трамп очень на это надеется, то тогда США достигнут всех своих стратегических целей в отношении Гренландии с минимальными затратами и навсегда», — пишет Axios.

Еще один рассматриваемый формат — Договор о свободной ассоциации с Гренландией, передает CNN. По этой модели остров сохранил бы свой текущий статус, получив от США финансовую поддержку в обмен на расширенный доступ для американских военных и служб безопасности. Подобные соглашения уже действуют между США и тихоокеанскими государствами — Палау, Маршалловыми Островами и Микронезией.

Ожидается, что в ближайшие недели Вашингтон запустит переговорный процесс с Данией и Гренландией на высоком уровне по вопросу потенциального соглашения. По словам Трампа, в диалоге примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Дата и место проведения встречи озвучены не были.