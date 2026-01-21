Президент США Дональд Трамп «четко и ясно сказал о своих намерениях» в отношении Гренландии. Так посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с RTVI ответил на вопрос о том, есть ли у Москвы понимание, что именно американский глава хочет от острова.

«Мне кажется, что американский президент Дональд Трамп четко и ясно сказал о своих намерениях. Гренландия нужна Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. И из этого, мне кажется, надо исходить», — пояснил RTVI Владимир Барбин.

При этом посол отметил, что Россия не обсуждала тему Гренландии с датчанами, и подобные консультации не планируются.

«Противоречия или разногласия между Соединенными Штатами, Гренландией и Данией — это противоречия между ними. Они к нам никакого отношения не имеют. Какими будут отношения в будущем между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами — это их дело. И этого никто не знает», — признал дипломат.

Ранее Дональд Трамп опубликовал сообщение от президента США Эмманюэля Макрона, в котором тот признает: «Мой друг, <…> я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

Сам Трамп на вопрос о том, как далеко он готов зайти в своих притязаниях на датскую автономию, сохранил интригу: «Вы увидите».

Как ожидается, в среду, 21 января, президент США выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где подробнее расскажет о своих планах в отношении крупнейшего в мире арктического острова.

