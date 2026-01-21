Дональд Трамп со второй попытки вылетел в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. Президент США готовится выступить со специальным обращением, а также обсудить вопрос Гренландии и работу созданного им накануне Совета мира. Что о планах Трампа в Давосе пишет англоязычная пресса — в обзоре RTVI.

Reuters:

Как ожидается, [президент США Дональд] Трамп, который во вторник отметил окончание бурного первого года пребывания в должности, затмит собой ежегодную встречу Всемирного экономического форума. <…>

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в среду, что прибытие Трампа в Давос, где он должен выступить перед мировыми лидерами, задержится примерно на три часа. Трампу пришлось сменить самолет во вторник вечером после того, как экипаж вскоре после взлета обнаружил, по словам Белого дома, «незначительную проблему с электрооборудованием».

Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, что он проведет встречи в Давосе по вопросу принадлежащей Дании Гренландии, и выразил оптимизм, что в конечном итоге соглашение будет достигнуто.

«Я думаю, что мы найдем решение, которое устроит и НАТО, и нас. Но нам это нужно в целях безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности», — сказал он.

На вопрос, как далеко он готов зайти, чтобы получить Гренландию, Трамп ответил уклончиво: «Вы узнаете». <…>

Источники, знакомые с ситуацией, ранее сообщили Reuters, что стремление Трампа присоединить Гренландию связано с желанием оставить после себя наследие в виде крупнейшего расширения территории США с 1959 года. Именно тогда при президенте-республиканце Дуайте Эйзенхауэре две американские территории — Аляска и Гавайи — стали 49-м и 50-м штатами США. <…>

Первоначальная цель поездки Трампа в Давос заключалась в том, чтобы подчеркнуть силу американской экономики. В среду он выступит с программной речью, в которой, по его словам, он затронет экономические успехи в своей стране, хотя опросы общественного мнения показывают, что американцы в целом недовольны его действиями в области экономики. <…>

Во время своего пребывания [в Давосе] Трамп планирует провести отдельные встречи с лидерами Швейцарии, Польши и Египта, сообщил Белый дом.

В четверг Трамп должен возглавить церемонию, посвященную Совету мира, — группе, которую он создал для восстановления Газы на фоне хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС.

Некоторую обеспокоенность вызвало заявление Трампа о том, что Совет мира может заниматься глобальными кризисами за пределами Газы. Эту роль традиционно выполняет Организация Объединенных Наций.

Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, что ему нравится ООН, но она «никогда не реализовывала в полной мере свой потенциал». Он вернется в Вашингтон [из Швейцарии] поздно вечером в четверг.

Politico:

В среду Трамп должен выступить с долгожданной речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это произойдет на фоне напряженных отношений с европейскими союзниками из-за его кампании по оказанию давления с целью аннексировать Гренландию.

CNN:

В Давосе президента Дональда Трампа ожидает срочная дипломатическая «интервенция» (отсылка к американской культурной традиции профилактической беседы («интервенции»), которую принято внезапно устраивать в кругу друзей человеку с вредной привычкой. — Прим. RTVI), после того, как союзники США несколько дней получали угрозы из-за Гренландии.

Как сообщили CNN три источника, знакомые с ходом обсуждений, высокопоставленные европейские чиновники планируют использовать ежегодный саммит мировых элит на этой неделе как площадку для предотвращения быстро разрастающегося кризиса, который держит континент в напряжении — и может поставить под угрозу его семидесятилетний альянс с США.

Такое давление со стороны союзников происходит на фоне того, что даже некоторые люди из окружения Трампа в частном порядке выразили свои сомнения по поводу риторики президента и пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

В ближайшей перспективе экстренные меры европейцев направлены на деэскалацию напряженности после заявлений Трампа о введении новых пошлин в отношении любого союзника, который выступит против его стремления к «полному и абсолютному контролю» над Гренландией. Но речь также идет о попытке отвлечь президента от его кампании по захвату датской территории.

Среди направлений, на которых сосредоточились советники Трампа и западные дипломаты, — расширение существующих договоров, чтобы позволить США размещать на острове военные базы и другие средства, а также заключение торговых и экономических соглашений. По словам источников, знакомых с ситуацией, такое решение может предусматривать проведение церемонии подписания документов, которая позволила бы президенту продемонстрировать достижение.

Еще один обсуждаемый вариант — заключение с Гренландией договора о свободной ассоциации, который сохранил бы ее нынешний статус, но при этом предоставил бы США расширенный доступ к сфере безопасности в обмен на финансовую помощь. Подобное соглашение с США заключали Палау, Маршалловы Острова и Микронезия.

По словам источников, также обсуждалась возможность пересмотра соглашения 1951 года между США, Данией и Гренландией, чтобы четко указать недопущение китайских инвестиций в Гренландию.

И хотя Дания не проявляет особого желания уступать свою территорию, некоторые высокопоставленные чиновники из администрации Трампа в течение последних нескольких недель работали над предложением о покупке острова, сообщили источники. <…>

The New York Times:

<…> Ни для кого не секрет, что президент [Трамп] и его помощники считают Европу слабым и неэффективным объединением стран, в котором доминируют либеральные лидеры и царит бюрократия. <…>

Трамп еще даже не прибыл в Швейцарию, но, готовясь к речи в среду, он продолжал с пренебрежением отзываться о лидерах, перед которыми собирался там выступить. <…>

Выпады Трампа вызвали беспокойство у европейских лидеров, многие из которых надеются пообщаться с ним в кулуарах Давосского форума. Лидеры всех 27 стран Европейского союза также соберутся в Брюсселе в четверг вечером, чтобы обсудить, как отреагировать на его последние угрозы в адрес Гренландии.

Поскольку США выглядят все более нестабильным и крайне непредсказуемым союзником, европейские лидеры заявляют, что континент должен отказаться от тесных связей с Америкой.

Глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила во время своего выступления в Давосе во вторник утром, что старые методы взаимодействия ушли в прошлое.

«Ностальгия не вернет старый порядок», — сказала она, выступив против «игры на время и надежды на скорое возвращение к прежнему состоянию».

Она добавила: «Если эти изменения необратимы, то и Европа должна измениться навсегда».

Но пока что Европа в основном пыталась пойти навстречу Трампу и удержать его за столом переговоров, опасаясь, что он отзовет необходимую для НАТО или Украины поддержку со стороны США. И это даже несмотря на то, что он высмеивает их как слабых.

Губернатор Калифорнии от Демократической партии Гэвин Ньюсом во вторник назвал мировых лидеров «жалкими» за то, что они не смогли противостоять Трампу. Он заявил, что европейцам необходимо проявить «твердость характера». <…>

«Би-би-си»:

<…> Во время своего выступления в Давосе [президент Франции Эмманюэль] Макрон заявил, что предпочитает «уважение запугиванию, а верховенство права — грубой силе».

Ранее во вторник Трамп пригрозил ввести 200-процентную пошлину на французское вино и шампанское после того, как Макрон, как сообщается, отклонил приглашение присоединиться к возглавляемому США Совету мира по Газе.

Французский президент осудил «бесконечное накопление новых тарифов», назвав их «принципиально неприемлемыми», особенно в качестве рычага давления на территориальный суверенитет.

Макрон входит в число тех, кто призывает ЕС рассмотреть варианты ответных мер против американских пошлин, включая инструмент противодействия принуждению, получивший прозвище «торговая базука».

Близкие к комитету по международной торговле источники сообщили, что Европейский парламент планирует приостановить утверждение заключенного в июле торгового соглашения с США, что может стать очередной эскалацией напряженности между Соединенными Штатами и Европой.