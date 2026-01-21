Самолет американского президента Дональда Трампа, который вылетел в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе, возвращается на авиабазу Эндрюс. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, решение было принято после обнаружения экипажем «незначительной проблемы с электроникой».

Трамп после возвращения сядет в другое воздушное судно и полетит в Давос.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит с 19 по 23 января, его главная тема — «Дух диалога». Участие в мероприятии принимают более 60 лидеров стран и правительств, а также 55 министров экономики и финансов и более 800 представителей бизнеса.

Накануне спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что прибыл в Давос, где ВЭФ. На странице в Х он опубликовал изображение с надписями: «Давос. Где глобалисты обсуждают крах глобализма» и «Конец их новому мировому порядку?»

Отвечая на вопрос, будут ли Дмитриев и представители США обсуждать урегулирование на Украине, пресс-секретарь президента России Дмирий Песков ответил, что «основной профиль — это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия».