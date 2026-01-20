Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, прибывший 20 января в швейцарский Давос, встретится с некоторыми представителями американской делегации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, у него есть такие планы — встретиться с некоторыми представителями из американской делегации», — сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли Дмитриев и представители США обсуждать урегулирование на Украине, Песков подчеркнул, что «основной профиль — это вопросы торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия».

«Мы являемся сторонниками возобновления этих отношений [между Москвой и Вашингтоном]. Одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, касающуюся процесса мирного урегулирования на Украине», — добавил Песков.

Песков не подтвердил информацию о том, что Дмитриев также якобы может встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Днем 20 января Дмитриев сообщил, что прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ). На своей странице в Х он опубликовал изображение с надписями: «Давос. Где глобалисты обсуждают крах глобализма» и «Конец их новому мировому порядку?»

Источники Reuters утверждают, что спецпредставитель российского президента встретится на полях ВЭФ с американской делегацией, которая будет сопровождать президента США Дональда Трампа. Он примет участие в форуме лично.

Журналист Axios Барак Равид на своей странице в Х писал, что Дмитриев проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров, в свою очередь, сообщил, что Киев и Вашингтон на полях ВЭФ в Давосе продолжат обсуждение урегулирования российско-украинского конфликта.