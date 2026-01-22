Соглашение по Гренландии, которое обсуждали президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подразумевает суверенитет Данией над островом. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника.

Предложение генсека альянса предполагает обновление соглашения 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией, которое позволяло Вашингтону строить военные базы на острове, если НАТО считало это целесообразным.

В предложенный Рютте проект сделки входит размещение в Гренландии американской системы «Золотой купол», усиление активности НАТО в арктическом регионе, повышение безопасности Гренландии, «дополнительная работа по сырьевым материалам», а также противодействие «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и Китая в районе острова.

В августе 2025 года США раскрыли детали проекта «Золотой купол». Он будет включать в себя четыре оборонительных эшелона: один спутниковый и три наземных с 11 батареями, размещенными как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях. Проект оценивается в $175 млрд, однако сумма может измениться.

Соглашение по Гренландии Трамп обсудил с Рютте накануне в среду. По словам американского лидера, документ также включает добычу полезных ископаемых. Вместе с тем Трамп отменил угрозу введения пошлин на товары из восьми европейских стран-союзников по НАТО.

Накануне правительство Гренландии выпустило рекомендации для населения о подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. Министр охоты, рыболовства и сельского хозяйства Питер Борг представил брошюру, в которой домохозяйствам советуют быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии — вплоть до пяти дней.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также призвал жителей создать пятидневный запас продуктов, отметив, что, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать». Он также сообщил о создании рабочей группы для помощи населению в подготовке к возможным сбоям.