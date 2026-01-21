Правительство Гренландии выпустило официальные рекомендации для населения о подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям. Министр охоты, рыболовства и сельского хозяйства Питер Борг представил брошюру, в которой домохозяйствам советуют быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии — вплоть до пяти дней, передает BBC.

В перечень рекомендаций входят запас воды из расчета три литра на человека в день, нескоропортящиеся продукты, не требующие приготовления или охлаждения, альтернативные источники тепла для приготовления пищи (например, походная плита), пятидневный запас лекарств, средств гигиены и предметов первой необходимости, а также теплые одеяла, свечи, фонари и батарейки.

Борг охарактеризовал эти меры как «страховку» на случай непредвиденных обстоятельств. Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен также призвал жителей создать пятидневный запас продуктов, отметив, что, хотя применение силы против острова маловероятно, «его нельзя исключать». Он также сообщил о создании рабочей группы для помощи населению в подготовке к возможным сбоям.

Эти шаги предпринимаются на фоне эскалации риторики со стороны США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении установить контроль над Гренландией, называя остров жизненно важным для обороны Соединенных Штатов и настаивая на том, что он якобы российским и китайским флотами. Он также сообщал о планах разместить на территории страны элементы системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Проект «Золотой купол» (англ. Golden Dome) — это стратегическая инициатива США по развертыванию национальной системы противоракетной обороны нового поколения. Цель программы — создать многоуровневый щит для защиты континентальной части страны от всего спектра современных ракетных угроз. Система предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата, баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет (включая оснащенные ядерными боезарядами), а также для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Концептуальной основой «Золотого купола» является активное использование космического эшелона, который должен включать орбитальные сенсорные группировки и платформы с перехватчиками, что позволит поражать цели на всех этапах их полета.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп подтвердил эти планы, но заявил, что не будет применять военную силу, а настаивает на переговорах о «приобретении» Гренландии.

«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь <…> Но я не стану делать этого», — сказал глава Белого дома.

Трамп утверждает, что только США способны защитить страну, поскольку Дания, по его мнению, не справится с этой задачей. Он напомнил, что Дания не смогла защитить себя во время Второй мировой войны и была оккупирована в течение шести часов, намекая на ее неспособность гарантировать безопасность отдаленной автономии.

В качестве контраргумента он привел недавнюю военную операцию США в Венесуэле, которая, по его мнению, наглядно продемонстрировала способность Вашингтона эффективно обеспечивать безопасность в сложных условиях. Этим сравнением американский президент подчеркнул, что именно Соединенные Штаты, а не Дания, обладают необходимыми ресурсами и решимостью для защиты Гренландии.