Избранный президент США Дональд Трамп предлагал разместить на территории Украины европейские войска после подписания перемирия между Москвой и Киевом, сообщила газета The Wall Street Journal. Еще ранее избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал, что план Трампа по разрешению российско-украинского конфликта будет включать также демилитаризованную зону на существующих линиях фронта. RTVI вспоминает примеры ДМЗ из прошлого и настоящего, в том числе где сегодня продолжают служить миротворцы.

Корейская проблема

Самая известная действующая демилитаризованная зона находится на Корейском полуострове. Шириной в 4 км и длиной почти в 250 км она проходит по 38-й параллели и разграничивает собой Северную Корею и Южную Корею.

Окружение Трампа выступает за заморозку российско-украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, что больше всего похоже как раз на корейский сценарий.

Демилитаризованная зона — это буферная территория между сторонами конфликта, на которой запрещено размещение вооруженных сил и объектов.

Корейская демилитаризованная зона — самая старая из ныне действующих, она существует с 27 июля 1953 года. В тот день подписанное в Пханмунджоме Корейское соглашение о перемирии завершило Корейскую войну.

К северу и югу от демилитаризованной зоны служат большие контингенты войск двух государств. Южную Корею поддерживают США: на территории этой страны сегодня находится около 28 500 американских военнослужащих.

В ДМЗ есть место, где северокорейские и южнокорейские военные стоят друг напротив друга — это Объединенная зона безопасности (также известная как Пханмунджом, или «деревня перемирия»). За работой этой зоны следят Северная Корея и возглавляемое США Командование ООН в Республике Корея.

Именно там в 2019 году пожали друг другу руки глава КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Более того, американец тогда даже переступил через демаркационную линию и некоторое время находился на северной стороне Объединенной зоны безопасности.

Корейская демилитаризованная зона все еще остается опасным местом, обнесенным с обеих сторон колючей проволокой, тяжелым вооружением и противотанковыми ловушками. Там же находится большое количество наземных мин, о чем предупреждают знаки на заборах.

За время своего существования на территории ДМЗ не раз происходили серьезные инциденты, порой международного масштаба: например, убийство двух американских офицеров при попытке последних обрезать загораживающие обзор ветки тополя, а также побег гражданина СССР Василия Матузка в Южную Корею.

Разделенный Кипр

Так называемая «Зеленая линия» на Кипре появилась в 1974 году после вторжения Турции на северную часть острова. Демилитаризованная зона зафиксировала собой территории, на которых находились воюющие стороны после прекращения огня.

Буферная зона длиной в около 180 км разделила остров на южный с греками-киприотами и северный с турками-киприотами. Линия даже проходит по столице Кипра — Никосии, единственной разделенной столице в Европе и в мире.

За обеспечением порядка в ДМЗ на Кипре следит миротворческий контингент ООН (ВСООНК). Его ввели на остров в 1964 году в целях предотвращения боевых действий между общинами греков-киприотов и турок-киприотов.

Кроме того, на острове присутствуют две суверенные военные базы Великобритании — Акротири и Декелия, которые остались под контролем Лондона после обретения Кипром независимости.

Косово — это ООН, KFOR, EULEX, ОБСЕ…

Частично признанная Республика Косово — пример еще одной территории в Европе, где до сих пор находятся миротворцы ООН.

После подписания мирного соглашения в 1999 году в Косово вошла международная миротворческая миссия KFOR (Kosovo Force) под руководством НАТО. Созданная по решению Совета Безопасности ООН, структура до сих пор отвечает за обеспечение мира и безопасности в регионе.

В том же 1999 году для вывода югославских сил и ввода миротворческих сил в Косово была учреждена пятикилометровая демилитаризованная зона — Наземная зона безопасности. Она просуществовала недолго, прекратив свое существование в 2001 году после окончания вооруженного конфликта в Прешевской долине между югославскими войсками и албанскими вооруженными формированиями.

Кроме того, по окончании Косовской войны была учреждена миссия ООН по делам временной администрации в Косово. Она занималась вопросом самоуправления в регионе, но после провозглашения республикой независимости в 2008 году ее роль начала снижаться.

Тогда же в Косове начала действовать специальная миссия Европейского союза по обеспечению верховенства права (EULEX). Еще одна поддерживающая миссию ООН организация в частично признанном государстве — это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Где еще есть миротворцы ООН

Миротворческая миссия ООН все еще наблюдает за режимом прекращения огня на Голанских высотах, где после свержения президента Сирии Башара Асада укрепляет свои позиции армия Израиля. Как заявили в Минобороны Казахстана 8 декабря, ситуация в зоне ответственности миссии ООН (СООННР) на этой территории (там служат казахстанские военные) «напряженная», но «стабильная».

Под эгидой ООН миротворцы также продолжают работать в Иерусалиме, Ливане, Судане, Южном Судане, ЦАР, Демократической Республике Конго, на спорной территории Западной Сахары, а также в Джамму и Кашмире — спорной территории на границе Пакистана и Индии.

Провалы демилитаризованных зон

Вьетнамский сценарий

Демилитаризованная зона во Вьетнаме — это неудачный пример попытки урегулирования конфликта посредством введения буферной зоны. Учрежденная в 1954 году, ДМЗ шириной в несколько километров пролегала по 17-й параллели.

Вместо того чтобы стать линией мирного разоружения, эта территория стала важным полем битвы во время Вьетнамской войны. Временная граница по реке Бенхай должна была существовать до определяющих будущее Вьетнама выборов, запланированных на 1956 год, но они так и не состоялись.

Как Север, так и Юг постоянно нарушали демилитаризованный статус 17-й параллели в ходе долгих военных действий. ДМЗ прекратила свое существование после учреждения Социалистической Республики Вьетнам в 1976 году. Сегодня в этом месте проводят туристические экскурсии.

Рейнская демилитаризованная зона

Еще один случай, когда демилитаризованную зону использовали для ввода войск. Рейнская ДМЗ на территории Веймарской республики была создана после Первой мировой войны. Там Германии запрещалось размещать свою армию, чтобы предупредить ее возможное нападение на Францию.

При этом в 1921 году войска Франции и Бельгии заняли находившиеся в ДМЗ немецкие города Дуйсбург и Дюссельдорф. Затем, ссылаясь на задержку выплат репараций Берлином, франко-бельгийские военные заняли Рурский промышленный регион и оставались там до 1925 года — это событие осталось в истории как Рурский конфликт.

Окончательно иностранные войска покинули Рейнскую демилитаризованную зону только к середине 1930 года. Тогда туда вошли военные Германии, и ДМЗ прекратила свое существование.