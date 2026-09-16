Губернаторы других регионов могут последовать примеру главы Архангельской области и в условиях дефицита топлива разрешить продажу АИ-98 на АЗС, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Конечно, каждый губернатор ищет пути для нивелирования этой проблемы. Главное — снизить напряженность, уменьшить очереди на заправках, чтобы люди смогли как-то решить свой вопрос с бензином», — сказал он.

Парламентарий считает, что решение главы Архангельской области Александра Цыбульского продавать на АЗС АИ-98 — «адекватное».

«Он же не навязывает историю. Он предлагает тем, кто может себе позволить, залить АИ-98. Каждый сам принимает свое решение. Теоретически губернаторы могут также выступать с подобными предложениями», — отметил собеседник RTVI.

Ананских также обратил внимание на то, что главы регионов активно ищут пути решения проблемы дефицита бензина: кто-то вводит лимиты по объему заправки, кто-то предлагает заправку по четным-нечетным номерам автомобиля.

«И Цыбульский предложил один из вариантов для тех, кого устроит цена», — добавил депутат.

Цыбульский в своем Telegram-канале объявил о том, что на пяти АЗС Архангельска и Северодвинска началась продажа бензина АИ-98, что с учетом сохраняющейся непростой ситуации с поставками АИ-95 «станет дополнительной альтернативой для автомобилистов».