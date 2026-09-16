Ереван может начать закупать газ у Баку, Тегерана или Анкары вместо Москвы, заявил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос о возможном росте цен на российский газ. Об этом пишет «Интерфакс».

Армения, по словам Симоняна, не собирается «заменять зависимость от одной страны зависимостью от другой» и намерена придерживаться тактики поиска альтернативы и баланса «во всех возможных вопросах экономической безопасности».

«Мы намерены покупать газ отовсюду, откуда это возможно. Если Россия будет поставлять нам газ — будем покупать газ у России, если будет поставлять Азербайджан — будем покупать у Азербайджана, если Иран — у Ирана. Если появится возможность покупать газ где-либо в Турции, будем одновременно покупать и у нее. Кто сказал, что нужно выйти из одного кармана и прыгнуть в другой?» — сказал он.

На замечание, что российский газ обходится Армении дешевле, Симонян заявил, что в данном случае топливо «используется как политическая валюта». «А кто сказал, что цена на газ дешевле? А кто сказал, что цена на газ измеряется только в долларах?», — сказал он.

Ранее «Sputnik Армения» писал, что глава Управления региональных энергетических рынков Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Ованнес Абрамян опроверг сообщения о планах сменить действующую схему поставок газа из России.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет искать альтернативу российскому газу независимо от цены — из-за политического решения «развивать независимость и государственность».