Власти Армении будут искать альтернативу российскому газу независимо от того, подорожает он или нет. Об этом на брифинге заявил премьер республики Никол Пашинян, передают NEWS.am и Sputnik Армения.

Отвечая на вопрос о возможном повышении цены, премьер указал, что основная надбавка формируется уже внутри страны — на отрезке от границы до конечного потребителя. Значительную прибыль здесь получает «Газпром Армения», и это, по его мнению, стоит зафиксировать как факт.

«В Армении газ недешевый. От границы до конечного потребителя, по сравнению с другими странами, в Армении самое высокое ценообразование», — сказал Пашинян.

Диверсификацию он назвал следствием политического решения «развивать нашу независимость и государственность», которое распространяется на все сферы без исключения. Конкретные шаги, добавил премьер, будут зависеть от обстановки — в том числе если тариф все же вырастет.

«Смотрим на ситуацию спокойно и будем диверсифицировать независимо ни от чего», — обозначил он подход.

Если появится возможность закупать топливо у второго, третьего или четвертого поставщика либо наращивать объемы у действующего альтернативного, то Ереван этим воспользуется, продолжил глава правительства. Также он оценил и перспективу газопровода по маршруту TRIPP: если проложить его удастся, республика будет получать транзитные выплаты. Армения понимает, что делать при любом сценарии, заключил Пашинян.

TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания») — это транспортный и энергетический коридор, который должен соединить основную часть Азербайджана с эксклавом Нахичеванью через армянскую территорию; помимо железной дороги в проект заложены газопровод и линия электропередачи. Рамочное соглашение с США подписали в начале июня, ратификация в республике только началась: правительство направило документ в Конституционный суд, после заключения которого его должен утвердить парламент.

Цена вопроса обсуждается с весны. На встрече в Кремле 1 апреля президент России Владимир Путин отметил, что в Европе газ «зашкаливает за $600 за тысячу кубов», тогда как Армения покупает его за $177,5. В конце мая Пашинян уверял, что тариф останется прежним, поскольку зафиксирован в межгосударственном соглашении.

В том же месяце посольство РФ передало армянской стороне письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева: Москва предупредила, что приостановит или денонсирует в одностороннем порядке соглашение от 2 декабря 2013 года о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит путь в Евросоюз.

В конце июля к теме вернулся министр экономического развития Максим Решетников. Разницу с европейскими котировками он назвал не иначе как субсидированием и оценил его примерно в $1 млрд в год.