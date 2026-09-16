За последние 25 лет в России стало почти вдвое меньше школ, доля неуспевающих школьников заметно упала, а педагогический состав особенно быстро «старел» в сфере подготовки будущих рабочих. Эти и другие выводы содержит свежий статистический сборник «Образование в цифрах: 2026», подготовленный НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки, Минпросвещения и Росстатом. RTVI выбрал оттуда самое интересное.

Российская система образования охватывает 32,7 млн учащихся всех уровней, от детских садов до аспирантуры, и требует 7485,3 млрд рублей государственных расходов в год (это оценка НИУ ВШЭ). Однако абсолютные цифры мало о чем говорят — куда показательнее динамика изменения показателей.

Вдвое меньше школ

Один из самых заметных долгосрочных трендов, который зафиксировал сборник ВШЭ, — резкое сокращение числа школ за последнюю четверть века.

В 2000 году в стране действовало 68,8 тыс. общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования.

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. К 2025/26 учебному году их осталось 37,9 тыс. — почти на 45% меньше.

Процесс шел крайне неравномерно в зависимости от типа населенного пункта. Наиболее сильно оптимизация затронула сельскую местность: там число государственных и муниципальных школ снизилось на 55%, или примерно на 25 тыс. учреждений.

В городах сокращение оказалось заметно слабее — чуть более чем на четверть.

При этом численность школьников сокращалась куда медленнее, чем количество учреждений, где они учатся: с 20,5 млн человек в 2000/01 учебном году до 17,7 млн в 2025/26-м — падение всего на 14%.

Иными словами, сеть школ «сжималась» втрое интенсивнее, чем контингент обучающихся, что говорит об активной консолидации и оптимизации инфраструктуры (закрытии малокомплектных, в первую очередь сельских, школ).

Кадры: система стареет неравномерно

Возрастной профиль педагогов заметно различается по уровням образования, и эта разница показательна.

В школьном звене (учителя начального, основного и среднего общего образования — 1066,9 тыс. человек) доля молодых специалистов до 35 лет составляет 22,6%, а работников старше 60 лет — 17,4%. Практически весь педагогический корпус (86,1%) имеет высшее образование — это самый высокий показатель среди всех уровней системы.

В высшем образовании ситуация обратная. Профессорско-преподавательский состав вузов (214,9 тыс. человек) — самая возрастная категория: 28,3% преподавателей старше 60 лет против всего 14,1% моложе 35.

При этом уровень научной квалификации остается высоким: 14,2% докторов наук, 56,4% кандидатов наук.

Наиболее тревожная картина — среди мастеров производственного обучения в системе среднего профессионального образования, готовящих квалифицированных рабочих:

только 46,5% из них имеют высшее образование,

доля людей старше 60 лет (25,6%) уже превышает долю молодых специалистов (20,5%).

Это прямой сигнал о кадровом разрыве в подготовке рабочих кадров — том самом звене, от которого зависит наполнение реального сектора экономики специалистами.

Функциональная грамотность школьников: прогресс с оговорками

Один из самых информативных разделов сборника — результаты общероссийской оценки качества общего образования (по методологии, близкой к международному исследованию PISA), которая проводится ежегодно с 2019 года среди 15-летних школьников.

В 2024 году в исследовании участвовали 8309 обучающихся из 200 образовательных организаций 43 регионов.

Данные за пять лет (2019—2024) показывают устойчивое сокращение доли детей с недостаточным уровнем базовых умений:

по читательской грамотности — с 18,5% до 7,2%;

по математической — с 20,9% до 8,0%;

по естественно-научной — с 20,3% до 9,6%.

Это позитивная и весомая тенденция: почти вдвое-втрое сократилась группа школьников, не освоивших минимально необходимые компетенции. Вопрос функциональной грамотности напрямую связан с готовностью подростков применять знания в реальных жизненных ситуациях, а не просто воспроизводить материал.

Но здесь же обнаруживается и оборотная сторона медали. Доля школьников с самыми высокими уровнями грамотности (5-й и 6-й уровни, указывающие на выдающиеся компетенции) по 2 из 3 направлений за тот же период сократилась: по читательской — с 5,8% (2019) до 3,2% (2024), а по естественно-научной грамотности — с 2,8% до 1,5%.

Единственное направление, где выросли и нижняя, и верхняя планка одновременно, — математика: доля отстающих упала с 20,9% до 8,0%, а доля показывающих высокие результаты выросла с 5,9% до 12,2%.

Иными словами, система за пять лет успешно подтянула «хвост» — резко сократила долю неуспевающих школьников практически по всем направлениям. Но параллельно произошло определенное «сжатие» в сторону среднего, базового уровня: доля учеников с исключительными результатами по читательской и естественно-научной грамотности снизилась.

Это может говорить о том, что усилия системы образования в последние годы были в большей степени направлены на подтягивание слабых учеников до общего уровня — за исключением математики.

Уровень образования населения: гендерный перекос

По данным Всероссийской переписи населения, среди россиян в возрасте 25—64 лет:

высшее образование любого уровня (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) имеют около 32% населения;

среднее профессиональное образование — свыше 42%;

среднее общее и ниже — оставшаяся часть.

При этом хорошо видна гендерная асимметрия. Женщины заметно чаще получают высшее образование: 236 из 1000 женщин имеют диплом специалиста (у мужчин — 180), 26 — магистратуру (у мужчин — 20).

Мужчины, напротив, доминируют в среднем профессиональном образовании по рабочим специальностям: 173 против 128 на тысячу человек.

Эта структура отражает устоявшееся распределение профессиональных траекторий по гендерному признаку, которое сохраняется в России уже не первое десятилетие.