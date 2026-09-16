Пока акции западных финтех-компаний с начала 2026 года в основном дешевеют, бумаги Freedom Holding Corp. Тимура Турлова прибавили более 30%. Инвесторы платят за понятную историю: рекордная отчетность, повышенные рейтинги, выход экосистемы Freedom SuperApp в Турцию и миллиардные вложения в дата-центры и ИИ-инфраструктуру Казахстана.

Треть за восемь месяцев

Со 2 января по 11 сентября акции Freedom Holding Corp. на Nasdaq подорожали на 33,22%: с $124,23 на закрытии первой торговой сессии года до $165,50 в пятницу, 11 сентября. Рыночная капитализация холдинга превысила $10,5 млрд. Состояние самого Тимура Турлова счетчик Forbes оценивает в $7,1 млрд.

Финтех-гиганты в минусе

Для сектора это нетипичный результат. Из восьми крупных публичных финтех-компаний, с которыми логично сравнивать холдинг, за тот же период выросла только одна.

Сильнее всех просела Klarna Group, шведский сервис рассрочки «купи сейчас, плати потом», вышедший на Нью-Йоркскую биржу осенью 2025 года: с $28,57 до $13,83, минус 52% (NYSE: KLAR). Upstart Holdings, кредитная платформа, которая оценивает заёмщиков с помощью алгоритмов ИИ, потеряла 44%, с $45,84 до $25,59 (UPST). Похожая судьба у SoFi Technologies, американского цифрового банка со студенческими и потребительскими кредитами: минус 37%, с $27,46 до $17,32 (SOFI). Причем бизнес SoFi растет. Прибыль за последний квартал увеличилась на 61% год к году, но рынок переоценил кредитный портфель после того, как менеджмент допустил повышение ставок ФРС в 2026 году вместо снижения.

Бразильский необанк Nu Holdings, обслуживающий более сотни миллионов клиентов в Латинской Америке, подешевел на 14%, с $17,02 до $14,62 (NU). PayPal Holdings, старейшая из платежных систем в списке, снизилась на 8%, с $58,14 до $53,72 (PYPL). Affirm Holdings, еще один оператор рассрочки с собственной моделью скоринга, потеряла 3%, с $74,03 до $71,44 (AFRM), а брокер Robinhood Markets, главный бенефициар розничного бума последних лет, отступил на 2%, с $115,21 до $112,57 (HOOD).

Единственный плюс в этой группе у Block, Inc., компании Джека Дорси, объединяющей платежный сервис Square и экосистему Cash App с биткоин-кошельком. Ее бумаги прибавили 22%, с $65,15 до $79,21 (XYZ). Даже этот результат в полтора раза уступает динамике Freedom Holding Corp.

Такое сравнение сектор видит не впервые. Еще по итогам первого квартала 2026 года холдинг обогнал PayPal и Robinhood с ростом около 17%, тогда как Klarna за январь — март потеряла половину стоимости.

Домашний рынок тоже позади

Среди казахстанских эмитентов на иностранных площадках компания Тимура Турлова опережает всех. Расписки Kaspi.kz на Nasdaq выросли на 29%, с $77,54 до $99,89. Казатомпром, крупнейший производитель урана в мире, прибавил в Лондоне 27%, с $55,40 до $70,50. Halyk Bank подорожал на 16%, с $29 до $33,75. Air Astana с начала года в минусе на 14%, с $6,90 до $5,92.

Отчетность как фундамент

Первое объяснение лежит в цифрах отчётности. 2026 финансовый год, завершившийся в марте, Freedom Holding Corp. закрыл с рекордной выручкой $2,19 млрд и удвоенной чистой прибылью $153,3 млн (Freedom Broker). Первый квартал нового года показал, что темп сохраняется. Выручка за апрель — июнь выросла на 40%, до $732,5 млн, а активы группы превысили $14 млрд.

Рейтинговые агентства ответили на эти цифры. 4 сентября S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам Freedom Holding Corp. и его дочерних компаний со «стабильного» на «позитивный», еще летом подняв сами рейтинги до «BB-». В тот же день Moody’s впервые присвоило оценки страховым компаниям группы, причём Freedom Life получила инвестиционный «Baa3».

Экосистема и ее экспорт

Второй фактор, который отличает Freedom Holding Corp. от западных конкурентов, состоит в модели бизнеса. Klarna или Upstart живут одним продуктом. У холдинга Тимура Турлова в Freedom SuperApp собраны брокер, банк, страхование, телеком, билеты и путешествия, то есть сервисы, которыми клиент пользуется каждый день. Клиентская база группы к концу июня достигла 8,74 млн человек в 24 странах.

Эту модель компания теперь переносит на новые рынки. 31 июля холдинг закрыл покупку Turkish Bank A.Ş., который уже работает под брендом Freedom Bank. Во Франции подана заявка на банковскую лицензию, а инвестиции в европейский бизнес Тимур Турлов оценивал в 500 млн евро за пять лет. В перспективе, по его словам, экосистема способна конкурировать и в США.

Ставка на вычисления

Третье направление у финтех-компаний из списка выше почти не встречается. Freedom Holding Corp. строит собственную инфраструктуру для облачных вычислений и хранения данных. В Алматы возводится дата-центр Freedom Cloud на 480 стоек с инвестициями до 175 млрд тенге (bes.media), в Астане при поддержке Тимура Турлова реализуется Akashi Data Center, первый в стране объект уровня Tier IV мощностью до 100 МВт и стоимостью около $210 млн. К сентябрю клиенты зарезервировали 61% его проектной емкости.

Самый крупный проект в этом ряду холдинг ведет вместе с NVIDIA. По соглашению с чипмейкером и профильным министерством Freedom Holding Corp. создает в Казахстане суверенный центр искусственного интеллекта на 100 МВт с инвестициями до $2 млрд.

«Необходим принципиально другой класс инфраструктуры — GPU-кластеры, заточенные под задачи ИИ», объяснял Турлов логику этих вложений. Для инвесторов это означает, что у компании Тимура Турлова, помимо финансового бизнеса, появляется технологический актив, который рынок оценивает по другим, более высоким мультипликаторам.