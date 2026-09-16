Власти Германии пересматривают систему здравоохранения и ее инфраструктуру на случай масштабной войны, пишет Bloomberg. Среди прочего там изучают возможность расконсервации подземного медицинского комплекса времен холодной войны, способного работать еще 90 дней после ядерного удара.

Бункер с лабиринтом коридоров и палат был построен в 1979 году в городе Ульм на юго-западе страны, над ним располагается современный военный госпиталь. В комплексе могут одновременно находиться 2 тыс. человек.

Почти 30 лет он оставался заброшенным, но в «достаточно хорошем состоянии», сообщает агентство. Бункер можно вернуть к работе, однако на модернизацию устаревших систем вентиляции и электроснабжения потребуются миллионы евро.

«И это будет лишь каплей в море по сравнению с тем, что необходимо в целом», — говорится в статье.

Сейчас правительственные органы по всей Германии изучают инфраструктуру здравоохранения, чтобы понять, сможет ли она справиться с «оборонительным сценарием» и если сможет, то как именно.

Источником угрозы власти ФРГ считают Россию, хотя в Москве подобные заявления называют намеренной провокацией. Бундесвер в своем прошлогоднем докладе подсчитал, что в случае начала войны РФ с НАТО в Германию могут ежедневно поступать до 1 тыс. раненых солдат.

«Поскольку пять военных госпиталей страны быстро достигнут предела своих возможностей — а закон требует, чтобы гражданские больницы оказывали помощь во время войны — система, вероятно, окажется под беспрецедентной нагрузкой», — передает Bloomberg.

После публикации доклада Бундесвера стало известно, что берлинским больницам передали секретный рамочный план работы на случай войны. По данным Welt, в документе были затронуты ключевые вопросы: как предотвратить сбои в работе медслужб и цепочках поставок, как распределить пациентов в случае ЧС, достаточно ли аварийного электроснабжения, а также запасов медикаментов.

Как пишет Bloomberg, немецким властям предстоит решить проблему недостаточного количества больничных коек, а также укрепить цепочки поставок медицинских товаров и улучшить координацию работы военных и гражданских больниц.

«Еще одна проблема — подготовка кадров: по оценкам, лишь несколько сотен врачей в Германии имеют опыт лечения ранений, полученных во время войны», — отмечает агентство.

В марте военные Германии провели крупнейшие за последние десятилетия медицинские учения. По сценарию маневров, было якобы совершено нападение на Литву и раненых солдат требовалось перевозить в госпитали Берлина и некоторых районов Бранденбурга.

Представитель Немецкого общества травматологов в разговоре с Bloomberg сказал, что «учения прошли гладко», но требуется дополнительная практика.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения Запада о возможном нападении России нацелены на то, «чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? <…> Это просто нелепо. <…> Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: „Зачем? Нам зачем это нужно?“», — сказал глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

В начале сентября президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Кремль не планирует нападение на страны НАТО.