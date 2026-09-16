Евросоюз собирается наращивать военное присутствие в Арктике. В Финляндии прошел Европейский арктический саммит, по итогам которого было принято совместное заявление о «стратегической важности» северных широт для безопасности Старого Света. Глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ЕС нуждается в ледоколах. Финский премьер Петтери Орпо заявил, что Европа должна быть настолько сильной, чтобы России «даже в голову не пришло бросить вызов на севере». Чем вызвано внимание ЕС к Арктике и насколько опасна ситуация в регионе? Об этом младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Никита Липунов рассказал в эфире RTVI.

Интерес к Арктике сегодня растет не только в Европе, но и в мире в целом, сказал Липунов.

«Это в первую очередь вызвано природно-климатическими трансформациями, которые в Арктике, по последним научным данным, происходят в два, а то и в четыре раза быстрее, чем в среднем по планете. Арктика таким образом открывается для деятельности человека. Открываются новые транспортно-логистические маршруты, и ресурсы, которыми Арктический регион чрезвычайно богат, становятся доступнее в долгосрочной перспективе для разработки», — пояснил Липунов.

Всё это приковывает внимание и арктических держав, и других государств, подчеркнул эксперт.

В случае с Европой важно также учитывать и «геополитическую составляющую», продолжил Липунов. «А именно — геополитическую конкуренцию, которая в Арктике происходит между Россией и западными державами», — отметил собеседник RTVI.

«В Арктике Россия, по сути, соседствует с государствами-членами НАТО, то есть Арктика — это некий такой геополитический фронтир между Россией и государствами НАТО, государствами Евросоюза. И повышенный интерес, который сейчас европейские государства и структуры Европейского Союза проявляют к Арктике, как раз-таки продиктован геополитическими и экономическими соображениями», — заявил Липунов.

Военно-политическая напряженность между Россией и странами Запада растет, в том числе и в Арктике, однако «прямых и непосредственных угроз» в северных широтах не просматривается, считает Липунов. «Непосредственно сам Арктический регион носит умеренный конфликтогенный потенциал», — утверждает эксперт.

Однако любой «потенциальный крупный конфликт» между Россией и западными государствами затронет все направления, а «повышенная военная активность» сама по себе несет риск эскалации, рассуждает Липунов.

«Более регулярные и более масштабные военные учения, инвестиции в военную инфраструктуру — всё это создает риск непреднамеренной эскалации из-за военных инцидентов. Поскольку доверия между сторонами нет и намерения каждой из сторон неясны, повышенная военная активность может привести к таким инцидентам, которые в силу просто ограниченной коммуникации по военной линии могут случайно перерасти в более крупные столкновения», — сказал Липунов.

По его мнению, именно с этим и связаны основные военные угрозы, которые присутствуют сегодня в Арктике.