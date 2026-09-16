В Казахстане быстро растет закрытый рынок труда филиппинских домашних работниц. Как выяснило издание Ulysmedia.kz, наем оформлен почти как интернет-магазин: на специализированных сайтах и в соцсетях няню предлагают выбирать по фотографии, возрасту, списку навыков и цене — от 800 до 1000 долларов в месяц. В объявлениях встречаются формулировки о «свободных филиппинках» и «новой партии».

Незнание работницей русского и казахского языков в рекламных публикациях подают как особый бонус: няня не поймет семейные разговоры, не станет вмешиваться и спорить. Филиппинская няня — это не только та, что присмотрит за ребенком, в анкетах встречаются няни с более широким кругом обязанностей: уборка, готовка, стирка и занятия английским языком. Работают обычно шесть дней в неделю по 12—14 часов.

40-летняя Рейчел Ди Вера приехала в Казахстан в 2025 году и попала в семью с четырьмя детьми: убирала, готовила, смотрела за детьми — двенадцать часов в день за 900 долларов. О вакансии она узнала через соцсети, где общается довольно большое комьюнити филиппинских мигрантов. Позже ей удалось уйти из частного дома в международную школу в Астане на восьмичасовой день. Сама Рейчел говорит, что с жестоким обращением не сталкивалась и о подобных случаях в Казахстане не слышала.

— Я убирала, готовила, смотрела за детьми. С 9 утра до 9 вечера — 12 часов работы без перерыва за $900. Некоторые филиппинцы получают больше — 1000 или что-то вроде этого. 900 долларов США, на самом деле, немного, потому что в этом мире всё очень дорого. Но в Казахстане еда не настолько дорогая, как в других странах. Однако, например, одежда, обувь — здесь дороже, — рассказывает Рейчел.

У правозащитников другие данные. Руководитель фонда «Қорғау» Анна Рыль, которая системно занимается защитой прав граждан Филиппин в Казахстане, говорит, что обращения поступают в кризисный центр практически каждый месяц. По ее словам, агентство оплачивает визу — от 200 до 1000 долларов — и заключает договор, по которому работница при уходе обязана вернуть стоимость билета, визы и, как правило, еще около тысячи долларов. Во многих договорах прописано, что паспорт весь период хранится в агентстве занятости, а компенсация за досрочный уход доходит до 3, 5 и 7 тысяч долларов. Это называют «страховкой расходов работодателя».

На практике, отмечает Рыль, женщина попадает в замкнутый круг: сменить нанимателя без выезда из страны сложно, а попытка отстоять свои права грозит потерей легального статуса. В практике фонда были и случаи подмены работы — когда приехавшим на вакансию нянь предлагали работать в массажном салоне, а с отказавшихся требовали вернуть деньги. К таким ситуациям подключается посольство Филиппин в Москве, но заявления в полицию пострадавшие пишут редко: боятся застрять в чужой стране на время разбирательств.

В интервью изданию представительница рынка Алия Маутова рассказала, что паспорта у иностранок действительно забирают примерно в половине случаев, и объяснила это защитой от псевдоагентств, переманивающих работниц.

Маутова не отрицает и эксплуатации со стороны нанимателей: она рассказывает о семье, где няню заставляли мыть полы и стирать руками и по несколько раз в день таскать тяжелый инвентарь с первого этажа на третий. По ее словам, за последние десять лет услуга нянь с Филиппин стала заметно доступнее. Основной спрос приходится на Астану, Алматы и Шымкент, также заметен рост интереса в Павлодаре, Костанае и Кокшетау.

Похожие истории видела правозащитница Диана Бакыт, работавшая в 2013—2016 годах в общественном фонде «Родник» с жертвами торговли людьми. Филиппинок приглашали на клининг, но после приезда круг обязанностей резко расширялся, а выходить из дома они почти не могли. Одна из женщин, глубоко верующая мать семейства из Манилы, использовала единственную возможность покинуть дом — поход в церковь — и сбежала, обратившись затем в полицию. По словам Бакыт, случаи изъятия паспортов у филиппинок она встречает и сегодня.

Комитет государственной инспекции труда Минтруда РК в ответе на запрос Ulysmedia.kz сообщил, что домашние работники защищены законом, однако отдельный статистический учет по гражданству не ведется. Ведомство не располагает данными о численности граждан Филиппин, работающих домашними работниками.