Мосгорсуд освободил из-под стражи четырех водителей фур, из которых 1 июня 2025 года были запущены БПЛА по военным аэродромам в нескольких регионах России. О решении, принятом на заседании 16 сентября, сообщил «Коммерсантъ».

Следствие обвиняет водителей Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина в транспортировке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК) и теракте, повлекшем значительный ущерб (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК).

По версии СКР, все четверо были участниками группы, завербованной Службой безопасности Украины для совершения терактов на территории РФ. Однако в Генпрокуратуре, куда следователи направили дело после завершения своей работы, не утвердили обвинение.

Как узнала газета, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин счел собранные доказательства недостаточными для передачи дела в суд. Материалы вернули в СКР на новое расследование, с чем ведомство не согласилось и подало жалобу генпрокурору Александру Гуцану.

Главное следственное управление (ГСУ) СКР попросило Мосгорсуд продлить дальнобойщикам меру пресечения до 12 октября. Однако ходатайство было отклонено. Суд не увидел оснований для их дальнейшего содержания в следственном изоляторе и постановил выпустить всех на свободу.

Водители отрицают причастность к запуску дронов по аэродромам. Они заявили, что их «использовали втемную», а также подчеркивали, что сами вызвали силовиков, когда из трейлеров начали вылетать беспилотники, и пытались их самостоятельно сбивать.

Ранее на допросах дальнобойщики рассказали, что фуры принадлежали одному владельцу — уроженцу Украины Артему Тимофееву — и были наняты якобы для перевозки модульных домов из Челябинска.

Тимофеев и его жена Екатерина были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и объявлены в розыск, их до сих пор ищут. Также в розыске находится некто по фамилии Борисовский, писал «Ъ».

По данным следствия, пять фур выехали из Челябинска в разные регионы России: машины перевозили каркасные дома, в крышах которых были спрятаны квадрокоптеры со взрывчаткой. 1 июня 2025 года дроны были приведены в действие дистанционно и атаковали самолеты на военных аэродромах в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях.

Один из пяти водителей погиб, остальные были задержаны и стали первыми обвиняемыми по делу. В материалах следствия ущерб, причиненный Минобороны РФ, оценивается в 2 млрд рублей.