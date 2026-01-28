В деле об атаках украинских беспилотников на российские военные аэродромы 1 июня 2025 года появились первые обвиняемые. Речь идет о четырех водителях-дальнобойщиках из Челябинска, которых следствие считает участниками «организованной группы водителей», доставивших трейлеры с дронами к местам ударов. Сами фигуранты утверждают, что были использованы, ничего не зная о грузе, пишет «Коммерсант».

Басманный районный суд Москвы 28 января продлил срок содержания под стражей двум из них — 55-летнему Михаилу Рюмину и 47-летнему Сергею Канурину. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего значительный ущерб (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Согласно версии обвинения, в мае 2024 года неустановленные лица из руководства Службы безопасности Украины (СБУ) создали террористическое сообщество для атак на территорию России. Целью называются нанесение ущерба вооруженным силам страны, сеяние паники и давление на власти. Для перевозки средств поражения (квадрокоптеров со взрывчаткой) была создана группа водителей, в которую, как утверждает следствие, вовлекли Рюмина, Канурина и еще троих человек.

Водители выехали из Челябинска на трейлерах, официально перевозивших каркасные дома, говорится в материалах дела. По данным экспертизы, внутри конструкций были спрятаны беспилотники. 1 июня 2025 года, когда машины оказались вблизи военных аэродромов в нескольких областях, операторы СБУ дистанционно активировали дроны для атаки на самолеты (на Украине операцию назвали «Паутина»). Следствие оценивает ущерб Минобороны в 2 млрд рублей. Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Арестованные водители вину не признают. Их адвокаты настаивают, что их подзащитные выполняли обычный коммерческий рейс и не могли знать о настоящем содержании груза. Защита Михаила Рюмина указывала на его проблемы со здоровьем (повреждение позвоночника) и просила перевести его под домашний арест. Сам Рюмин заявил в суде, что его «использовали втемную». Адвокат Сергея Канурина утверждал, что его подзащитный «невольно оказался лицом, которое осуществляло транспортировку», и его вина не доказана.

Однако суд отклонил ходатайства защиты и оставил обоих фигурантов под стражей еще на три месяца — до мая 2026 года. Отмечается, что водители были задержаны вскоре после теракта, не скрывались от следствия и, по некоторым данным, пытались препятствовать дронам. 30 января суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста еще двум обвиняемым водителям.

По аналогичному сценарию, по версии защиты, развивались события в деле о взрыве Крымского моста в 2022 году, где восемь обвиняемых, также утверждавших, что не знали о взрывчатке, получили пожизненные сроки.

Рюмину и Канурину по предъявленной статье грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях 1 июня 2025 года подверглись атакам украинских FPV-дронов. По данным Минобороны России, в результате ударов в Иркутской и Мурманской областях возникли пожары с возгоранием нескольких единиц авиатехники. На других аэродромах атаки были отражены, жертв и разрушений не зафиксировано.

В СБУ подтвердили проведение операции «Паутина», заявив, что ее подготовка велась полтора года под личным контролем президента Владимира Зеленского. Для транспортировки и запуска беспилотников, согласно заявлению, использовались грузовые автомобили-фуры.

