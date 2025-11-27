Все восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году получили приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием части срока в тюрьме. Такое решение огласил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщается в его телеграм-канале.

Такое же наказание для всех подсудимых ранее просил назначить прокурор.

Помимо этого, по искам потерпевших о компенсации материального ущерба и морального вреда фигурантов обязали выплатить в общей сложности более 7 млрд рублей.

Все восемь человек признаны виновными в теракте, повлекшем гибель людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК). Кроме того, двоих из восьми суд также счел виновными в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК).

Среди приговоренных:

братья Артем и Георгий Азатьян — уроженцы Макеевки Донецкой области, граждане России, которые жили в Армавире и занимались бизнесом;

Владимир Злоб — гражданин Украины, житель Крыма;

Александр Былин — уроженец Белгородской области, предприниматель;

Олег Антипов — предприниматель родом из Ульяновска, живший в Петербурге и занимавшийся грузоперевозками;

Дмитрий Тяжелых — индивидуальный предприниматель из Липецка;

Роман Соломко — гражданин Украины, житель Херсона;

Терчанян Артур — гражданин Армении, живший в Грузии и перевозивший грузы на фуре.

По данным суда, с 3 марта по 2 августа 2022 года фигуранты объединились в преступную группу, «целью которой было совершение террористического акта на Крымском мосту». Каждый из них выполнял свою роль в реализации этого плана, действия велись скоординированно.

Как утверждало обвинение, участники группы изготовили на Украине взрывное устройство, замаскированное под груз строительной пленки, и тайно доставили его на мост в грузовике. При этом отмечалось, что водитель не знал о характере груза.

8 октября 2022 года, когда грузовик находился на мосту, подсудимые дистанционно устроили подрыв. В результате погибли пять человек, в том числе водитель грузовика и четверо пассажиров легковой машины, которая ехала неподалеку.

Перед началом слушаний по делу в феврале 2025 года адвокат Гасан Раджабов говорил, что никто из восьми обвиняемых не признает своей вины.