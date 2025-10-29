Государственный обвинитель потребовал назначить пожизненное лишение свободы всем восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

Среди обвиняемых — Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируют совершение теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК), а двое последних также обвиняются в контрабанде взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК).

Следствие утверждает, что преступление было организовано первым заместителем председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Малюком, который создал организованную группу для осуществления диверсии. В марте 2024 года Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест по обвинению в совершении теракта. Одновременно с этим он был объявлен в федеральный и международный розыск.

По версии обвинения, участники группы изготовили на Украине взрывное устройство, замаскированное под груз строительной пленки, и тайно доставили его на мост в грузовике. Важным обстоятельством следствие называет то, что водитель транспортного средства не знал о характере груза.

8 октября 2022 года, когда грузовик находился на мосту, обвиняемые дистанционно привели устройство в действие, что привело к гибели пяти человек — водителя грузовика и четырех пассажиров легкового автомобиля, следовавшего неподалеку.

Как отмечает «Коммерсант», все восемь обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосте отрицают свою вину. Как заявляют их адвокаты, в материалах дела отсутствуют прямые доказательства того, что фигуранты знали о наличии взрывчатки и участвовали в планировании теракта. Защита настаивает на том, что подследственных якобы «использовали втемную», без осведомленности о реальных целях и содержании перевозимого груза.

С начала Россией военной операции на Украине Крымский мост не раз становился объектом атак, а украинский лидер Владимир Зеленский в июле 2023 года публично заявлял о намерении «нейтрализовать» инфраструктурный объект, подчеркивая его стратегическое значение.