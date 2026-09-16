Россияне стали чаще возвращать купленные «бесполезные» страховки в период охлаждения, потому что стали более финансово грамотными, а также из-за попыток страховщиков и банков навязывать все больше полисов. Об этом RTVI заявил руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь.

По данным Банка России, которые изучили «Известия», за первое полугодие 2026 года россияне отказались от более чем 934 тыс. страховых полисов в период охлаждения — почти втрое больше, чем за тот же период прошлого года. «Клиенты возвращают бесполезные страховки, которые продаются вместе с кредитами, билетами и прочими товарами», — пишет газета. Возвращенная сумма составила 27 млрд рублей, то есть один полис в среднем стоил около 29 тыс. рублей. Общая сумма возвратов составила 27 млрд рублей. Чаще всего покупатели возвращали полисы от несчастных случаев и болезней — 627 тыс. Более половины из них приходилось на страхование пассажиров.

По словам Пушкаря, раньше многие потребители не знали об этом механизме или считали процедуру слишком сложной, а теперь они чаще пользуются своим правом и сравнивают стоимость полисов.

«Это связано, прежде всего, с повышением финансовой грамотности граждан и одновременно с увеличением количества навязанных страховок, предлагаемых страховщиками и банками. Если обратиться к истории, то 10 лет назад, когда такое понятие, как период охлаждения и возможность без всяких административных, судебных процедур отказаться от договора страхования еще не были распространены, такие случаи были крайне редки», — сказал эксперт.

Эксперт связывает часть возвратов с заменой дорогой страховки, купленной через банк, на более доступную. Заемщик может согласиться на предложенный полис ради сниженной ставки, а после оформления кредита изучить альтернативы.

«То есть, если человек заключает договор, приобретает кредитный продукт и страховой продукт, а потом сравнивает условия, на которых он приобрел страховой продукт, например, с теми условиями, которые предлагает свободный рынок, он понимает, что на рынке тот же самый договор страхования жизни можно купить в несколько раз дешевле, чем то, что предлагает банк», — пояснил Пушкарь.

В таком случае клиент сохраняет страховую защиту, но меняет компанию. По оценке собеседника RTVI, это позволяет сэкономить в том числе на расходах, связанных с вознаграждением посредника.

«То есть он не в принципе отказывается от договора страхования, а отказывается от договора страхования, который предлагает ему тот или иной посредник», — подчеркнул он.

При этом новый полис должен соответствовать требованиям банка. Как сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), кредитные организации обязаны принимать страховки компаний, отвечающих установленным требованиям, даже если те не платят банку комиссию.

Что изменят новые стандарты

В октябре 2026 года должны вступить в силу внутренние стандарты ВСС, разработанные совместно с Центробанком, пишут «Известия». Они распространятся на потребительские и ипотечные кредитные страховки. В пресс-службе ЦБ пояснили изданию, что меры направлены на увеличение доли выплат, сокращение необоснованных отказов в признании страхового случая и уменьшение навязывания полисов.

Пушкарь выразил надежду, что изменения помогут снизить стоимость страховок. По его оценке, регулятор последовательно улучшает условия для потребителей, хотя делает это недостаточно быстро. В качестве примера он привел увеличение периода охлаждения: для страховок, приобретенных при оформлении потребительского кредита, он составляет 30 дней, разъясняет Банк России.

«Только хотелось бы, чтобы это все было быстрее, потому что страховые компании в то же время также находят новые варианты для того, чтобы навязать гражданам все-таки услугу по страхованию и, соответственно, опираясь на финансовую неграмотность потребителей, увеличивать свой страховой портфель», — сказал эксперт.

Почему запрета автоматических галочек недостаточно

С 1 сентября 2025 года продавцам запрещено автоматически проставлять отметки о согласии покупателя на дополнительные платные товары и услуги. Такие изменения внесены в закон «О защите прав потребителей».

По мнению Пушкаря, искать новые способы продажи полисов могут прежде всего посредники, для которых комиссия служит дополнительным источником дохода. Он предположил, что страховку могут пытаться включать в пакет с другими услугами, делая ее менее заметной для покупателя.

«Они могут, естественно, использовать какие-то, может быть, не такие явные галочки, но, скажем, условно говоря, вместе с приобретением какого-то продукта будет автоматически включаться и страховой полис. Мы просто видим, что страховые компании и организации, которые занимаются продажей страховых полисов, тоже проявляют смекалку для того, чтобы увеличить все-таки объем продаваемых страховых продуктов. Для них это тоже часть их бизнеса», — заключил собеседник RTVI.