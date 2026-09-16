Саудовская Аравия «привлекает радикальных исламистов», в том числе из Сирии, для войны против йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситов), заявил в беседе с RTVI член политбюро группировки Хузам аль-Асад. По его словам, к подобной тактике якобы не раз прибегали в Афганистане и Чечне. Как развивается конфликт в Йемене — в нашем материале.

«Ситуация повторяется в Йемене»

«Саудовский режим всегда в своих войнах, равно как и его главный союзник в лице США, делает ставку на боевиков из числа радикальных исламистов. Мы наблюдали это в Афганистане в 1980-х, в Чечне в 1990-х, а также в Ираке и Сирии. Сегодня ситуация повторяется и в Йемене», — сказал RTVI аль-Асад, отвечая на вопрос о возможном участии сирийских наемников в подготовке армии йеменского правительства к боевым действиям против хуситов.

При этом само королевство официально неоднократно отрицало какое-либо свое участие в вооруженных конфликтах с привлечением радикальных элементов.

Ранее ливанская газета Al Akhbar сообщила со ссылкой на источники в движении, что Саудовская Аравия якобы перебросила исламистских боевиков из Сирии для поддержки войск международно признанного правительства Йемена.

«Получены разведданные, согласно которым Эр-Рияд перебросил сотни радикалов из Сирии в Йемен через территорию Саудовской Аравии. <…> Также была получена информация о роли Турции в их переправке на направления Мариба, Аль-Джауфа, Адена и Хадрамаута», — утверждается в материале.

По словам собеседников издания, наемники из Сирии также участвовали в подготовке формирований в районах Аль-Вадии и Шаруры на юге королевства.

При этом в Эр-Рияде надавили на временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, пригрозив остановить потоки финансовой поддержки Дамаску в случае отказа, подчеркивает Al Akhbar.

Тем временем хуситы продолжают наносить удары по энергетическим объектам Саудовской Аравии, в частности, по расположенным на побережье Красного моря, откуда Эр-Рияд экспортирует нефть на фоне блокады Ормузского пролива.

«В ответ на жестокую агрессию в отношении нашей страны и народа Вооруженные силы Йемена (имеются в виду подразделения хуситов. — Прим.RTVI) провели две операции. В ходе первой были точно поражены объекты Saudi Aramco в Янбу десятками баллистических ракет и беспилотников. В результате вспыхнули большие пожары, нанесен огромный ущерб», — заявил представитель военного крыла «Ансар Аллах» Яхья Сариа 16 сентября.

Он отметил, что в ходе второй операции движение атаковало авиабазу в Хамис-Мушайте. Ранее утром Сариа сообщил, что истребитель F-15 саудовских ВВС был сбит в небе над провинцией Мариб на северо-востоке Йемена. Позже пресс-служба военного крыла опубликовала кадры сбитого самолета. в Эр-Рияде ситуацию пока не комментировали.

Между тем силы ПВО Саудовской Аравии перехватили 15 сентября беспилотник хуситов в небе над Меккой, где находится главная святыня для мусульман, сообщил официальный представитель арабской коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики.

«Силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотник, запущенный террористическим движением хуситов, перед тем как он успел войти в закрытое воздушное пространство Мекки», — говорится в заявлении.

Аль-Малики уточнил, что БПЛА был перехвачен в небе над южной частью города. Хуситы, в свою очередь, атаку отрицают.

Вашингтон не хочет конфликта

Успешное наступление сил хуситов на побережье Красного моря и взятие под контроль Баб-Эль-Мандебского пролива, через который проходит около 12% мировой торговли, похоже, вызвало у Вашингтона серьезные опасения. Представители США и «Ансар Аллах» провели встречу на минувших выходных в Омане, сообщило агентство Reuters.

«Хуситы заверили представителей США, что не намерены атаковать американские суда и привержены договоренностям со Штатами о перемирии, достигнутом в 2025 году», — рассказал один из источников агентства.

По словам другого собеседника Reuters, представители «Ансар Аллах» также пообещали не атаковать израильские или любые другие коммерческие суда, за исключением саудовских. Встреча проходила в посольстве США в оманской столице Маскате.

С начала эскалации в Красном море в ноябре 2023 года на фоне войны в секторе Газа йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало связанные с Израилем суда. После совместных ударов ВВС США и Великобритании по объектам хуситов 12 января 2024 года американские и британские суда, в том числе военные корабли и авианосцы, попали под прицел военного крыла движения. Перемирие с США было достигнуто только в мае 2025 года при посредничестве Омана, который традиционно выступает медиатором между хуситами и их противниками.

Заместитель постпреда США при ООН Дженнифер Локкета заявила во время заседания Совета Безопасности 15 сентября, что движение «Ансар Аллах» должно вывести свои подразделения с захваченных территорий, а Тегеран — прекратить его финансирование.

«Мы также требуем, чтобы Иран прекратил поддержку террористической деятельности хуситов. Совбез должен трезво оценивать роль Ирана в разжигании этого конфликта посредством вооружения и финансирования хуситов», — сказала Локкета.

Как полагают наблюдатели, Иран решил задействовать своих йеменских прокси, чтобы получить дополнительные рычаги давления на США в нынешнем конфликте. Таким образом, под прямой угрозой оказался ключевой союзник Вашингтона в лице Эр-Рияда, экономика которого в основном зависит от экспорта нефти.

Хуситы в июле объявили о морской блокаде портов Саудовской Аравии в Красном море в качестве зеркальной меры против «агрессии в отношении йеменского народа». Арабская коалиция во главе с королевством начала в ответ наносить удары по подконтрольным «Ансар Аллах» территориям. Впоследствии вспыхнули бои между подразделениями движения и войсками йеменского правительства.

В условиях обострения в регионе Саудовская Аравия объявила в конце июля о создании многонациональной оборонной коалиции по защите международного судоходства. По меньшей мере 14 стран, среди которых Турция, Пакистан и Египет, поддержали эту инициативу. Министерство обороны королевства сообщило 6 августа о назначении контр-адмирала Абдаллы бен Салема аш-Шехри командующим этой коалицией.

Йемен более 10 лет находится в состоянии войны между международно признанным правительством при поддержке Саудовской Аравии и проиранским движением «Ансар Аллах». По данным ООН, более 22 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.