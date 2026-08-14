Единственная в Румынии АЭС «Чернаводэ» остановила работу из-за обмеления Дуная. Она генерировала 20% всей электроэнергии в стране. Чтобы возместить потери, румынские власти решили запустить резервную угольную ТЭС. Между тем в соседней Венгрии АЭС «Пакш» оказалась на грани полного отключения. О том, какими последствиями грозит остановка атомных станций, инженер-физик Андрей Ожаровский рассказал в эфире RTVI.

Погодные условия

Атомные электростанции уязвимы для некоторых климатических воздействий, сказал Ожаровский. Есть АЭС, которые используют природные водоемы или часть водоемов как охладители. Если пруд-охладитель не отделен от реки и уровень воды в ней падает, то он не может выполнять свою функцию — быть конечным поглотителем тепла, пояснил физик.

«Бывают еще такие интересные вещи, как цветение водорослей, которые забивают решетки, которые должны забирать воду на охлаждение реакторов. И всё это приводит к отключениям», — добавил он.

По его словам, «все привыкли, что солнечная, ветровая энергетика — непостоянная».

«Атомная энергетика тоже может неожиданно, не прогнозируемо отключаться по погодным условиям», — отметил Ожаровский.

Он назвал отключение АЭС из-за климатических проблем штатным процессом. Однако «иногда реакторы отключаются из-за каких-то своих внутренних проблем», продолжил Ожаровский.

«И тогда это ужас для энергетиков. Они должны быстро где-то найти выпадающую мощность, иначе могут быть проблемы: блэкауты, отключения, даже разрушения линий электропередач и других генераторов. В этот раз вроде пока катастрофы нет: атомные реакторы постоят какое-то время, и если вода для охлаждения у них появится, то будут работать», — отметил физик.

Он также сказал, что в Европе достаточно хорошо развиты электрические сети.

«Если какой-то один генератор перестает вырабатывать электроэнергию, то электроэнергия приходит от соседей. Должны быть заключены договоры о трансграничном перетоке, всё это не бесплатно, конечно. Но я думаю, в случае, когда энергосистема хорошо интегрирована, есть много соседей, соседних генераторов, то есть каких-то других электростанций, производящих электроэнергию, то большой проблемы быть не должно», — сказал Ожаровский.

Прошлый век

На вопрос о влиянии таких отключений на экологическую безопасность, Ожаровский ответил, что «по экологической безопасности Европы бьют сами атомные станции, когда они работают».

«Они нарабатывают радиоактивные отходы, выбрасывают разрешенные радиоактивные аэрозольные выбросы в окружающую среду. И, конечно, лучше бы они все отключились, как в некоторых странах уже сделано: в Германии, в Литве, в Италии», — сказал Ожаровский.

Он напомнил, что несколько лет назад во Франции до половины атомных реакторов было отключено именно по климатическим причинам.

«Снова такая реальность. И это еще один повод усомниться в том, что атомная энергетика — что-то необходимое. Это всё же технологии прошлого века», — подчеркнул Ожаровский.