Президент Украины Владимир Зеленский не может подобрать кандидатуру нового посла в США после того, как отправил Ольгу Стефанишину в отставку. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Президент Украины изо всех сил пытается найти человека, обладающего достаточным влиянием, чтобы представлять Киев в администрации Дональда Трампа, поскольку потенциальные кандидаты неохотно берутся за эту сложную задачу в критический момент ***** [военного конфликта]», — отмечает издание.

Изначально Зеленский планировал назначить на должность посла бывшего премьер-министра Юлию Свириденко, однако она отказалась, что «сорвало планы» украинского лидера.

«C тех пор другие потенциальные кандидаты проявили не меньшую неохоту, отказавшись от сложной задачи управления непредсказуемой администрацией Трампа», — пишет Politico.

По словам бывшего вице-премьера по европейским вопросам Иванны Климпуш-Цинцадзе, украинцы, которые обладают достаточным авторитетом и квалификацией, смотрят на такую перспективу с недоверием, «опасаясь, что им не понравятся условия, необходимые для надлежащего выполнения работы».

Зеленский подписал указ об отставке Стефанишиной 3 августа, не указав причину. По информации «Интерфакс-Украина», дипломат попросила об этом «по личным обстоятельствам». При этом подчеркивалось, что президент Украины был недоволен ее работой.

5 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Стефанишину в незаконном обогащении.