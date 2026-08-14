Министерство транспорта России планирует более чем вдвое увеличить количество зон, запрещенных для полетов на территории страны. Об этом со ссылкой на проект нового приказа пишет «Коммерсант».

В новую редакцию приказа ведомства включили 818 бесполетных зон в 14 регионах Единой системы организации воздушного движения, от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской.

Для сравнения: действующий приказ, принятый в 2022 году, охватывает 374 зоны.

В Минтрансе подтвердили, что работа над документом ведется и что ограничение затронет все типы воздушных судов, включая беспилотные аппараты. Исключение будет сделано только для авиации Минобороны и — в отдельных случаях — для бортов, обслуживающих интересы нефтяных компаний.

За нарушение правил использования воздушного пространства КоАП предусматривает штраф от ₽20 тысяч для физлиц и от ₽100 тысяч для юрлиц. Если кто-то пострадал и/или погиб, по УК РФ виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Новый приказ вступит в силу после официального опубликования и, в отличие от временных ограничений, будет действовать бессрочно.

Как указано в пояснении к документу, список установит запретные зоны над охраняемыми и особо важными государственными объектами — предприятиями топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктурой, а также объектами, представляющими повышенную опасность для людей и окружающей среды.

Перечень бесполетных зон формировался на основании предложений региональных властей и данных ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардии, Минпромторга, Минэнерго, «Росатома», «Роскосмоса» и других госкомпаний.

«Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ», — говорится в тексте документа.

Нынешняя инициатива стала уже третьей за лето мерой по ограничению воздушного пространства в условиях учащения атак беспилотников:

с 20 июня по представлению Минобороны Росавиация запретила полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 км в Центральной России, сделав исключение для государственной и экспериментальной авиации.

в июле регулятор снизил предельную высоту полетов в районе Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский) и ввел запрет на транзитные рейсы через эту зону.

Как отмечал «Ъ», снижение допустимой высоты ведет к увеличению полетного времени и, соответственно, расходов авиакомпаний на топливо.

Близкий к Минтрансу собеседник «Коммерсанта» рассказал, что перевозчики с пониманием относятся к вводимым ограничениям, а запросов на их пересмотр от отрасли не поступает. При этом опрошенные изданием авиакомпании отказались от комментариев.

Глава правления Ассоциации малых авиапредприятий Сергей Детенышев обратил внимание, что рост числа запретных зон повышает риск их непреднамеренного нарушения — из-за человеческого фактора или навигационной ошибки. По его словам, в этом случае непреднамеренные нарушители рискуют оказаться в зоне действия ПВО и быть сбитыми.

Эксперт считает, что дополнительные ограничения избыточны для отрасли, поскольку уже существует эффективный механизм — сигнал «Ковер», приостанавливающий полеты в опасной зоне.

«Есть всем понятная практика, где в течение 20 минут после введения сигнала небо полностью зачищается от любых его пользователей, и этот механизм более чем достаточен», — отметил Детенышев.

Отдельную обеспокоенность у главы МалАП вызвала публикация точных координат всех запретных зон — по его мнению, это лишь привлекает к ним внимание.

Особенно велики риски в воздушном пространстве класса G, где летает малая авиация, и вблизи неконтролируемых аэродромов без диспетчерского обслуживания, подчеркивает эксперт.

Три других собеседника «Ъ» в экспертном сообществе высказали другое мнение: они считают, что расширение ограничений отражает переход от временных запретов к системному регулированию воздушного пространства. По их словам, беспилотная угроза в целом изменит принципы использования глобального неба во всем мире.

Один из экспертов отметил, что международная авиационная ассоциация IATA уже проявила повышенное внимание к этой проблеме — после ограничений на перелеты в период обострения конфликта на Ближнем Востоке и волны беспилотных атак в Африке и Латинской Америке.