Полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников будут ограничены над Москвой, большей частью Подмосковья, а также частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями. Об этом сообщила Росавиация 17 июня.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о временном режиме, который по представлению Минобороны установил Главный центр Единой системы организации воздушного движения. Он ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников в диапазоне высот от земли до 5200 м.

Меры не распространяются на воздушные суда государственной и экспериментальной авиации.

«Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию», — указали в Росавиации.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов и будут действовать до особого уведомления, добавили в ведомстве.

В отраслевой Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов (АОПА) отметили, что район запрета полетов установлен на значительно меньшей территории, чем ожидалось ранее, но тем не менее в него попадает большое количество аэродромов и посадочных площадок. В этой связи в АОПА рекомендовали владельцам воздушных судов рассмотреть возможность перебазирования на аэродромы и площадки вне указанного района для продолжения полетов.

В конце мая Росавиация сообщила о получении представления от Минобороны касательно введения особого режима для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны. В агентстве уточнили, что исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов в аэропорты и из них, полетов для оказания медицинской помощи и эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработ по госконтрактам.