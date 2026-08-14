Россия исключает вариант остановки боевых действий с Украиной на линии соприкосновения и намерена существенно ужесточить методы своих действий «для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

О прекращении огня

По его словам, «они [Украина и Запад] уже начинают стонать» от «гораздо более жестких» действий, которые предпринимает Россия. Именно этим министр объяснил множащиеся призывы «немедленно остановиться».

Он продолжил, что «останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование».

«Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать», — сказал Лавров.

О действиях США и Трампа

Говоря о посреднической миссии США, глава МИД снова напомнил о договоренностях между американским и российским президентами в Анкоридже.

Он отметил, что Владимир Путин тогда принял предложения Дональда Трампа по мирному урегулированию на Украине, но потом наступила пауза, за которой последовали санкции против крупных российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

В последнее время Вашингтон вернулся к поддержке Киева, снабжая в том числе разведданными, указал Лавров.

Об ультиматуме Москвы

Журналистка ВГТРК спросила, не следует ли Москве перед очередным приемом переговорщиков Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера потребовать от США прекратить помощь Украине.

Глава МИД на это возразил, что Россия «ультиматумы не ставит». Он сообщил, что Москва направила в Госдепартамент «целый ряд вопросов», которые в том числе касаются предоставления разведданных.

По его словам, там в целом содержится просьба разъяснить позицию США, которые, по убеждению РФ, «гораздо глубже вовлечены» в организацию и проведение дальних ударов ВСУ по гражданским объектам. Сейчас российские дипломаты ждут ответа на эти вопросы.

О действиях ЕС

Комментируя досмотр судов, который инициировал Евросоюз против так называемого «теневого флота» России, Лавров назвал это «очень опасной» практикой.

«Они включили запрет, по сути дела, на торговлю энергоносителями Российской Федерации. И все суда, которые не слушаются Евросоюз, под любым флагом объявлены „теневым флотом“. Это очень опасная стезя», — предупредил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что Путин пообещал зеркальный ответ «на этот разбой, на это пиратство».

«Будем выбирать цели сами. Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство», — пояснил министр.

О поддержке Украины Сербией

Говоря о состоявшемся в августе первом визите президента Украины в Сербию, Лавров предположил, что ее президент Александр Вучич принял украинского коллегу Владимира Зеленского только под давлением ЕС.

«Вучичу непросто. <…> На данном этапе Евросоюз над ним издевается, просто его шантажирует. <…> Согласие на назойливые просьбы Зеленского быть принятым отразило, наверное, намерение Вучича немного ослабить давление Евросоюза. Давление это беспардонное, хамское», — сказал глава российской дипломатии.

Он пояснил, что Вучич привержен курсу на евроинтеграцию и вынужденно выполняет требования ЕС, в том числе — присоединиться ко всем действиям и объединения в отношении России.

По оценке Лаврова, Вучич не один год сдерживает это давление и принял специальное решение, запрещающее оказывать Киеву военную помощь.

Министр напомнил, что Россия продает Сербии газ «по очень выгодным ценам» и в ответ «никогда ничего не требует».

«Кроме того, что будет неприемлемо, если наши сербские братья будут участвовать в вооружении киевского режима», — добавил Лавров.

О реакции на атаки БПЛА в Черном море

Глава МИД РФ сообщил в интервью, что после атак беспилотников на танкеры в Черном море, среди которых оказались турецкие грузовые суда, Москва спрашивала у Анкары и Вашингтона, «смирятся ли они с этим». В ответ было сказано, что Украине «посылают сигналы».

«Но публично все молчат. Это тоже показательно», — отметил Лавров.

Он также обратил внимание, что от Зеленского не поступало заявлений с обещанием прекратить удары.

«Он обещал прекратить удары по тем судам, которые не имеют отношения к Российской Федерации. И, видимо, это объяснение было сочтено приемлемым», — подытожил министр.