Администрация Дональда Трампа объявила об аннулировании виз и ограничении их выдачи для 27 человек из Боливии, Колумбии, Эквадора и Перу. Меры затрагивают также их родственников, сообщает Folha de S.Paulo. Вашингтон связал решение с борьбой против коррупции и наркотрафика в рамках инициативы «Щит Америк».

О решении Госдепартамент объявил 28 сентября. Ограничения распространяются не только на действующих и бывших чиновников, но и на представителей судебной системы и бизнеса. Речь идет о двух разных мерах: у части фигурантов отзывают действующие визы, другим откажут в их выдаче при обращении.

Американская сторона утверждает, что новая политика направлена против иностранцев, которые подрывают демократически избранные правительства через коррупцию или деятельность, связанную с наркотрафиком. Ограничения могут применяться и к ближайшим членам их семей. Госдепартамент связал эти действия с обязательствами, подтвержденными в совместном заявлении участников «Щита Америк» 22 сентября.

«Подрыв демократически избранного правительства — угроза безопасности и верховенству права в Америке, и это не будет допускаться», — говорится в заявлении Госдепартамента, которое приводит Folha.

Среди фигурантов — генеральный прокурор Боливии Рохер Мариака. Вашингтон обвиняет его в получении взяток за содействие наркотрафику и помощь преступникам в уклонении от правосудия. Мариака назвал американское решение политическим давлением на прокуратуру и заявил, что продолжит расследования.

В Колумбии виз лишились предприниматель Эуклидес Торрес и сенатор Марта Перальта, связанные с бывшим президентом Густаво Петро, пишет El País. В Перу ограничения затронули судью Хуана Карлоса Нуньеса Матоса. Издание отмечает, что он ранее принимал решения в пользу китайской компании — оператора порта Чанкай. При этом, по оценке газеты, опубликованное американское заявление не содержит подробных доказательств обвинений в отношении каждого человека.

Все четыре страны участвуют в «Щите Америк» — объединении, через которое США координируют региональную борьбу с организованной преступностью. Предусмотренные совместной декларацией инструменты включают замораживание активов, визовые ограничения и уголовное преследование за материальную или логистическую поддержку перечисленных преступных группировок — в соответствии с законодательством каждой страны.

Бразилия в объединение не входит. Однако среди его целей названы действующие в этой стране группировки PCC и Comando Vermelho.