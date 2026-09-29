Офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна опроверг сообщения о передаче Азербайджану территорий и военных позиций при делимитации границы, сообщает Арменпресс.

В офисе Григоряна заявили, что распространяемые сведения о позиционных или территориальных уступках «не соответствуют действительности».

Поводом стали сообщения о якобы переходе под контроль Азербайджана четырех-пяти армянских боевых позиций возле села Бердаван общины Ноемберян в Тавушской области. По данным агентства, эти утверждения распространялись в течение двух дней. Министерство обороны Армении также отвергло их, назвав «очередной клеветой». С опровержением выступил и глава общины Ноемберян.

Заявлению предшествовала новая критика властей со стороны оппозиции. Депутат блока «Армения» Ишхан Сагателян 22 сентября утверждал, что правительство готовит передачу дополнительных территорий на тавушском участке границы. Как сообщала Panorama, он связывал эти предполагаемые планы с продолжением процесса, который в 2024 году вызвал протесты в стране.

Сам Григорян в опубликованном 25 сентября интервью NEWS.am объяснял, на каких основаниях стороны обсуждают границу и вопрос анклавов. По его словам, у Еревана есть собственные предложения по урегулированию, однако раскрывать их содержание он отказался, сославшись на переговорные соображения.

Вице-премьер указал на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, упомянутую в регламенте работы комиссий. Он также назвал карты Генштаба СССР 1974—1978 годов, введенные в использование в 1979 году, последними советскими картами, составленными и утвержденными с соблюдением необходимых юридических процедур. При этом Григорян подчеркнул, что для делимитации важны одновременно правовые документы и надлежащим образом оформленные топографические карты.