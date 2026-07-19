Евросоюз потребовал от пяти государств Карибского бассейна свернуть программы выдачи паспортов в обмен на инвестиции. В противном случае Брюссель грозит лишить граждан этих стран безвизового въезда в Европу, пишет The Washington Post (WP).

Речь идет об Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Сент-Китсе и Невисе, а также Сент-Люсии. В июне ЕС уведомил эти государства о новых правилах, по которым существование программ «золотых паспортов» становится основанием для приостановки безвизового режима.

Брюссель требует от карибских государств поэтапно прекратить выдачу гражданства за инвестиции до 1 июня 2028 года.

Главы правительств Организации Восточно-карибских государств заявили о готовности к диалогу с ЕС и о намерении направить в Брюссель «миссию высокого уровня».

При этом в заявлении подчеркивается, что программы предоставления гражданства за инвестиции стали «важной опорой экономической устойчивости и источником финансирования развития» малых островных государств.

Доходы от этих программ идут в том числе на ликвидацию последствий стихийных бедствий, строительство инфраструктуры, жилья, а также на здравоохранение и образование.

«Эти программы позволили нашим странам противостоять чрезвычайным внешним потрясениям, одновременно снижая зависимость от неустойчивых заимствований и сохраняя макроэкономическую стабильность», — подчеркнули главы правительств пяти стран.

Программы предоставления гражданства за инвестиции в странах Карибского бассейна существовали еще до соглашения с Шенгенской зоной о безвизе, подчеркнул в разговоре с WP глава Организации Восточно-Карибских государств Дидакус Жюль.

Программы были созданы «как инструменты суверенного экономического развития» для привлечения инвестиций, диверсификации экономики и получения неналоговых поступлений, пояснил собеседник газеты.

«Безвизовый доступ повысил их привлекательность, но это не та основа, на которой они были построены», — добавил Жюль.

Граждане Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии, Доминики, Гренады, а также Сент-Китса и Невиса имеют право на безвизовый въезд в более чем 140 стран, включая 25 государств ЕС. Минимальная сумма инвестиций для получения паспорта составляет $200 тыс.

Еврокомиссия (ЕК) в конце прошлого года отмечала, что программы выдачи «золотых паспортов» в странах Карибского бассейна вызывают опасения «из-за большого количества заявок, коротких сроков обработки и низкого процента отказов».

По данным ЕК, в 2024 году большинство заявителей были из стран, гражданам которых требуются визы для въезда в Евросоюз. В их число вошли Китай, Сирия, Ирак и Нигерия.