Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что на его прежний адрес в России пришла повестка о вызове в качестве подозреваемого.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, пришла повестка о вызове “Подозреваемого П. В. Дурова”», — рассказал бизнесмен в своем канале, приложив фото извещения с соответствующей надписью.

Подробностей Дуров не привел. Он предположил, что его «подозревают в защите» 23-й и 29-й статей Конституции РФ, которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку.

«Горжусь тем, что виновен», — написал бизнесмен.

Пункт 2 статьи 23 Конституции провозглашает право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Статья 29 запрещает цензуру в России, гарантирует свободу слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

В феврале «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили в своих публикациях «по материалам ФСБ», что действия Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Издания привели статистику МВД, согласно которой с 2022 года общее число преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тыс. В текстах РГ и КП отмечается, что мессенджер использовался при совершении теракта в «Крокус Сити Холле», убийств Дарьи Дугиной и военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) и девяти высокопоставленных российских военных.

«Совершенные с использованием Telegram преступления можно было предотвратить, если бы Павел Дуров и администрация интернет-сервиса не игнорировали законные требования властей», — говорится в материале КП.

Основатель мессенджера подтвердил, что против него в России возбуждено уголовное дело, и связал это с желанием властей «подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова». Дуров назвал это «печальным зрелищем».

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов тогда же предположил, что ФСБ в ближайшие месяцы может инициировать признание Telegram пособником террористов. В марте президиум высшего совета ЛДПР исключил Свинцова из партии после многочисленных комментариев депутата о работе Telegram, «белых списков», VPN и мобильного интернета в целом.