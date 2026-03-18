Президиум высшего совета ЛДПР принял решение исключить из партии депутата Госдумы Андрея Свинцова, передает корреспондент RTVI.

«Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений. Решение по данному вопросу было принято единогласно без предварительных совещаний», — сообщила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

«Вопрос об исключении Свинцова из фракции пока не стоит», — уточнила Кавшар в разговоре с корреспондентом RTVI.

Сам Свинцов присутствовал на заседании, получив соответствующее приглашение.

Поводом для решения об исключении депутата из ЛДПР стали его многочисленные комментарии относительно работы Telegram, «белых списков», VPN и в целом мобильного интернета.

«Сам виноват. Зачем хайпожорством занимается?» — подтвердил RTVI лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он убежден, что «политическая судьба его ждет никакая».

Вместе с тем источники RTVI в ЛДПР обратили внимание на то, что Свинцов занимает в Госдуме пост зампредседателя комитета по информационной политике, а также владеет «ЛДПР ТВ». Он избирался в нижнюю палату парламента от Москвы. Свинцов стал депутатом Госдумы в 2022 году, ему перешел мандат от основателя ЛДПР Владимира Жириновского после его смерти. Парламентарий также является выпускником Института мировых цивилизаций, основанного Жириновским.

Свинцов стал очередным депутатом, исключенным из ЛДПР. В июне 2025 года из партии и фракции был исключен глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов за нарушение партийной дисциплины. Парламентарий не стал обжаловать решение в суде, пост председателя одного из ключевых комитетов Госдумы он сохранил.

Между тем в законодательстве и в регламенте Госдумы нет процедуры исключения из фракции. Из действующих норм следует, что исключение из фракции не является основанием для лишения мандата депутата.

Руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук в беседе с RTVI допустил, что исключений из партии и фракции в ЛДПР до конца нынешнего, восьмого созыва не будет.