Главу комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова исключили из партии и фракции ЛДПР за нарушение партийной дисциплины, передает корреспондент RTVI. Сам депутат заявил, что не намерен переходить в другую партию и намерен обжаловать решение в суде.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что ему поступили обращения от членов партии с предложением исключить Нилова из ее рядов.

«Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах. <…> Сегодня президиум Высшего совета принял решение об исключении Нилова из партии», — сказал он.

В пресс-службе ЛДПР позднее отметили, что фракция также проголосовала за исключение Нилова из своего состава: «Решение принято абсолютным большинством голосов».

При этом нормативно-правовыми актами механизм исключения из фракции депутатов, проходящих по списку, не предусмотрен, — прим. RTVI. Исключение из фракции не является основанием для лишения мандата.

На вопрос RTVI, кто возглавит комитет по труду, Слуцкий ответил так: «Что будет с комитетом, вы узнаете завтра, это интрига».

Сам Нилов, комментируя решения бывших однопартийцев, заявил, что «для него лично это ничего не значит».

«Конечно, это неприятно: я в партию пришел в 15 лет, я в партии почти 28 лет. Партия дала для меня многое, и я всю свою сознательную жизнь потратил, занимаясь общественно-политической работой… Что касается исключения, во-первых, партия уже не та, во-вторых, в следующем году будет плановое переназначение председателя, и ситуация может в любой момент поменяться на диаметрально противоположную сторону», — сказал парламентарий.

Он особо подчеркнул, что не намерен переходить в другую партию: «Я никуда не ухожу, я остаюсь в ЛДПР Жириновского».

Также Нилов пообещал обжаловать решение об исключении из ЛДПР в суде. По его словам, было «очень много и процессуальных нарушений, и содержательных».

«Есть товарищи, с которыми надо разобраться, которые распространяли клевету, оскорбляли публично, за все за это предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Юристам будет чем заняться в летний период», — подчеркнул политик.

Ранее Нилов говорил, что в случае решения не в его пользу он останется в Госдуме и будет независимым депутатом — «продолжателем дела Жириновского в любом случае». Причиной конфликта стали давние разногласия Нилова с членом Высшего совета, первым замглавы центрального аппарата ЛДПР, депутатом Мосгордумы Марией Воропаевой.

Электоральная потеря

Пост Нилова от 16 июня, в котором он заступился за московского активиста Олега Новикова и раскритиковал руководство партии, не является основной причиной сегодняшнего его исключения из ЛДПР, сообщила RTVI политолог Елена Штульман.

«Он вступился не за какого-то конкретного человека, а за коллективного члена ЛДПР, многие из которых за период партии без Жириновского уже покинули партию. Речь как раз о том, что партия теряет человеческий потенциал, человеческий ресурс. И своим обращением он хотел, прежде всего, обратить внимание на то, что нельзя так разбрасываться людьми», — заявила Штульман.

По ее словам, «в истории не было прецедентов, когда исключали из партии депутата, находившегося на верхних строчках в топах рейтингов эффективности депутатов Госдумы».

Штульман также заявила, что «даже простые граждане знают Нилова в лицо, знают его связку с Жириновским, и он у них всегда ассоциировался с ЛДПР, с Жириновским».

«Поэтому, если будет речь идти о выборах 2026 года, то, конечно, это будет потеря и электоральная, в том числе для партии, так как узнаваемых лиц в партии осталось не так много», — добавила она.

Кто займет место главы комитета Госдумы по труду

С уходом Нилова из фракции встал бы вопрос, кто возглавит ключевой социальный комитет. При распределении комитетов Госдумы учитывается количество мандатов у партий. Но какой комитет возглавит представитель какой фракции — предмет отдельных договоренностей, «квоты» формально нигде не закреплены, рассказал RTVI политолог Павел Склянчук.

«Как гласит поговорка, “на переправе коней не меняют”. Поэтому смена председателя думского комитета может немного осложнить работу по подготовке к рассмотрению бюджета и соблюдения сроков подготовки к рассмотрению законопроектов из своего портфеля. При этом в каждом комитете есть принцип “двух ключей”. Большинство голосов у депутатов из фракции “Единая Россия”, поэтому дополнительная нагрузка ляжет на первого заместителя председателя — Елену Цунаеву, которая по регламенту должна будет исполнять обязанности председателя комитета на переходный период», — считает эксперт.

По словам источника RTVI в ЛДПР, вопрос о смене главы комитета Госдумы по труду сейчас «не стоит».

Ярослав Нилов вступил в ЛДПР в 1997 году. В декабре 2011 года он был избран депутатом Госдумы, на тот момент ему было 29 лет. На протяжении девяти лет Нилов возглавляет комитет Госдумы по труду и соцполитике. Также депутат входит в рабочую группу по вопросам СВО.

Как рассказали собеседник RTVI в нижней палате парламента, Нилов был личным помощником основателя ЛДПР Владимира Жириновского: «был с ним везде, носил его телефон — представляете какое доверие!». Кроме того, профессионализм депутата не раз отмечали многие его коллеги по Госдуме, в том числе фракционные оппоненты.

Член СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале называла политика умеющим решать реальные проблемы, а не «делать вид».

«Он едва ли не первый собрал в ГД правозащитников, общественников, чтобы обсудить ситуацию в тюрьмах (а тогда, извиняюсь, есть нечего было за решеткой в буквальном смысле, перелимит был такой, что в камерах по очереди спали). И мы свои мысли ему говорили. Потом я вошла в рабочую группу, что он создал при ГД. И дело пошло понемногу (с этим опытом я и в ОНК пошла)», — рассказала известная правозащитница.