Ужесточение Брюсселем требований к импортной сельхозпродукции, выращенной с использованием запрещенных в ЕС пестицидов, может привести в Европе к росту цен на такие товары, как кофе и цитрусовые, а также корма для животных. Об этом рассказал RTVI старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Егор Сергеев.

Говоря о целесообразности ужесточения правил для импортной сельхозпродукции, эксперт отметил, что усилия, направленные на лишение производителей из третьих стран дополнительных преимуществ перед европейцами, укладываются в логику соблюдения общих для ЕС стандартов.

Такая политика имеет целью обеспечение условий здоровой конкуренции, дающей европейским фермерам возможность удерживать свои доходы, рассуждает Сергеев.

В то же время потенциальная необходимость перестраивать производство неизбежно отразится на цене продукции, которая пойдет вверх, уверен эксперт. В первую очередь речь может идти о таких товарах, как кофе и цитрусовые, для которых ЕС в значительной степени зависит от внешних поставок, уточнил Сергеев.

Кроме того, под влияние новых мер могут попасть корма для животных, рост стоимости которых способен ударить по европейским животноводам, считает собеседник RTVI.

«Цены на отдельные товары могут вырасти. На кофе, соевый жмых, например, до 80—100%, виноград, цитрусовые. С другой стороны, у европейского потребителя есть готовность платить за товары без пестицидов больше. Это тоже надо учитывать — в этом будет определенная компенсация», — заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Он также допустил, что часть компаний может решить отказаться от Европы из-за затрат на перестройку производства и переключиться на другие направления.

Само ужесточение стандартов, по мнению Свириденко, с одной стороны, связано с желанием защитить свое сельское хозяйство на фоне высокой открытости рынка, а с другой — с расширением торговых отношений Евросоюза с другими странами — в частности, с Меркосур (торговое объединение Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая), а также с государствами-кандидатами на вступление в ЕС.