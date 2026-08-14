Российские детские сады с 1 сентября будут работать по новым рекомендациям и санитарным правилам. Теперь там будут больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию и личностному развитию, а не только подготовке к школе, рассказала Life.ru руководитель федеральной сети детских садов и центров «Космо Кидс» Елена Мингова.

Новые рекомендации Минпросвещения касаются подбора песен, оформления детсадовских групп и в целом меняют подход к занятиям с дошкольниками, сообщила она.

В федеральный стандарт дошкольного образования планируют добавить требования к минимальному набору средств обучения и воспитания.

Новые санитарные правила с 1 сентября заменят нормы 2020 года. В них будет, например, прописана обязанность дезинфицировать и проверять на повреждения подносы для еды после каждой подачи. В конце дня их требуется также тщательно дезинфицировать.

Собеседница издания рекомендовала начинать готовить ребенка к детсаду за один-два месяца, постепенно приучая его к установленному там режиму: вставать, завтракать, обедать и спать днем в одно и то же время. Также она посоветовала заранее научить ребенка пользоваться столовыми приборами, мыть руки и проситься в туалет.

«Золотое правило: не оставляйте малыша на целый день с первого же дня. Начните с двух-трех часов — до обеда — и только через неделю-две постепенно выходите на полный день», — сказала Мингова.

Она предупредила, что ребенка нельзя запугивать детским садом, чтобы он шел туда не со страхом, а с желанием.