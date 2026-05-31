Беларусь никогда не будет атаковать Украину, заявил президент Александр Лукашенко. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Москва и Минск якобы обсуждают военные операции против Киева или граничащей с Беларусью страны НАТО.

«Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают. <…> Пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но это треп какой-то», — заявил Лукашенко журналисту Павлу Зарубину 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане.

По его словам, украинские военные сами не хотят войны с Беларусью — им незачем открывать дополнительные 1,5 тыс. км фронта. «Им это надо? Нет», — добавил политик.

Глава республики предположил, что заявление Зеленского связано с давлением стран ЕС.

«То есть европейцы его подтолкнули к тому, чтобы он делал подобные заявления. Как это — они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Вот он и ляпает», — сказал президент.

Лукашенко отметил, что «пытается понять» позицию президента Украины.

«Идет война, идет жуткое давление, пережить это не так-то просто. Может быть, там что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль», — сказал белорусский лидер.

Отдельно он прокомментировал информацию о встречах Зеленского с белорусской оппозицией: «Наших “тихушек-лахушек”, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил».

При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идет не об оппозиции, а о «бандитах», которые хотят подготовить «боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и [что] они [потом] двинутся и захватят какой-то районный центр [на территории Беларуси]».