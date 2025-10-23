На территории стран Евросоюза создается «Белорусская освободительная армия» (БОА) для захвата власти в Беларуси, заявил первый замглавы КГБ республики Сергей Теребов. По его словам, она будет сформирована по стандартам НАТО, а ее численность может достигать 15 тыс. человек.

Свое заявление Теребов, как пишет «Sputnik Беларусь», сделал на проходящей в Душанбе конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.

«По замыслам оппонентов власти, она [БОА] должна быть сформирована по стандартам НАТО и состоять из трех бригад общей численностью от 9 до 15 тысяч человек», — сказал он.

По утверждению представителя КГБ, основой для «Белорусской освободительной армии» станут белорусы, которые входят в состав незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Украины, Польши и Литвы.

Теребов уточнил, что они занимаются боевой подготовкой «по стандартам НАТО», а тренируют их бывшие и действующие военные из Украины, а также стран Запада.

Их, в частности, учат тактике «одиночных и групповых боевых действий в городских условиях», а также основам минно-взрывного дела, изготовлению самодельных бомб, «штурму зданий, подготовке к проведению диверсий, терактов» и как управлять БПЛА, заявил он.

На этих занятиях, по его словам, используются макеты военных и государственных объектов Беларуси.

Цель этих бойцов — «вторжение в Беларусь», утверждает представитель КГБ. Их вербовка, добавил Теребов, проводится на Украине, в Польше, Чехии и странах Балтии, а на этапе отбора их проверяют «польские и украинские спецслужбы», уточнил Теребов.

Замглавы КГБ Беларуси добавил, что координацией действий участников «Белорусской освободительной армии» занимаются СБУ и ГУР украинского Минобороны.

«Реальный боевой опыт радикалы получают в зоне боевых действий на Украине, в том числе при проведении диверсионных акций и операций с использованием беспилотников», — рассказал Теребов.

По его словам, боевую подготовку в рядах незаконных вооруженных формирований на территории Украины прошло более 1 тыс. граждан Беларуси, многие из которых сейчас находятся в Польше и Литве.

На территории Украины с 2014 года действует полк имени Кастуся Калиновского, состоящий из граждан Беларуси и Литвы. Его численность неизвестна. В 2022 году формирование вошло в состав ВСУ. В том же году белорусские власти признали подразделение экстремистским.