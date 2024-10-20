Бывший сотрудник МВД Беларуси Вячеслав Грановский рассказал Observer о том, как уволился и сбежал на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В статье о нем говорится, что он «отвечал за охрану» белорусского президента Александра Лукашенко.

Грановский утверждает, что на него сильно подействовали события 2020 года, когда после президентских выборов по Беларуси прокатилась волна протестов, и милиция активно участвовала в их подавлении. Молодой милиционер, которому тогда был 21 год, был якобы поражен увиденным — в том числе избиениями задерживаемых оппозиционных активистов, которые, по его словам, массово совершались силовиками.

Прекрасная Беларусь будущего: как протесты меняют страну и на что готов пойти Лукашенко, чтобы сохранить власть

Грановский рассказывает, что «хорошо ладил» со своими коллегами, но при этом оценивает их пренебрежительно. «Они не особенно умны и не анализируют информацию критически. У большинства из них нет принципов. Фактически это почти обязательное условие для работы в этой системе», — говорит бывший сотрудник МВД Беларуси.

Из белорусской милиции Грановский уволился в сентябре 2020 года, его уходу не препятствовали. Однако, по словам экс-силовика, в течение следующих месяцев через «свои контакты в системе» он получил наводку о том, что в отношении него якобы готовится уголовное дело.

«Он собрал документы и вещи и решил бежать в Харьков, так как там жил его друг. Тогда еще можно было пересечь границу с Украиной на автобусе. Оказавшись в Харькове, Грановский присоединился к украинской армии», — пишет о бывшем милиционере Observer.

Молодой человек присоединился к полку имени Кастуся Калиновского и с тех пор принял участие «в десятках сражений, пережил осаду Бахмута и потерял на поле боя четырех близких друзей».

Недавно Беларусь объявила полк Калиновского террористической организацией. «Правительство Лукашенко начало задерживать родственников тех, кто служит на Украине. В Беларуси Грановскому предъявлены многочисленные уголовные обвинения, в том числе за наемничество, участие в экстремистской организации и государственную измену», — пишет Observer.

Полк имени Кастуся Калиновского был создан весной 2022 года из белорусов и граждан Литвы, которые с 2014 года участвовали в боевых действиях на стороне Украины, и затем вошел в состав ВСУ. Численность полка засекречена, но СМИ утверждают, что в его составе служат «сотни людей», некоторые получили награды от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Полк считается самым большим белорусским подразделением украинских войск.

По словам Грановского, большинство бывших коллег считают его предателем. В интервью он связал это с тем, что «в милиции не допускается независимое мышление, а только слепое подчинение приказам».

«Каждый сосредоточен на собственном благополучии. В Беларуси среднестатистический милиционер зарабатывает около 900 белорусских рублей ($276) в месяц — как раз достаточно, чтобы снять однокомнатную квартиру в Минске и купить еды. Неудивительно, что многие разочарованные ограниченные люди готовы наброситься друг на друга за крошечную премию», — заявил Грановский.

«На Украине сотни бывших иностранных военных, не тысячи. А остальные — бандиты». Интервью с админами блога TrackANaziMerc

Он признал, что пытался поддерживать связь с несколькими «разумными» бывшими друзьями в Беларуси, но в конечном итоге общение с ними все равно сошло на нет.

Минувшим летом служивший в полку им. Калиновского 30-летний гражданин ФРГ Рико Кригер был приговорен в Беларуси к смертной казни. Вскоре Лукашенко его помиловал. В августе Кригера освободили: он был включен в программу масштабного обмена заключенными между Россией и США.