Украина не будет участвовать трехсторонней встрече с официальными лицами из России и США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом заявил советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин изданию The Independent.

«Никаких переговоров с россиянами в Мюнхене не планируется», — сказал он.

Литвин добавил, что позиция Киева остается неизменной.

По его словам, на столе переговоров должна быть только согласованная, единая позиция.

«За пустым столом мы с русскими не встречаемся», — заключил советник.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, России и Украины сперва на Мюнхенской конференции по безопасности. Еще одна встреча планируется в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон приступили к формированию группы для переговоров, в том числе по российско-украинскому конфликту. Решение по ее составу объявят позже.

По словам представителя Кремля, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.

По данным Politico, разговор Путина с Трампом стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами». Издание отмечает, что отношения Евросоюза с новой американской администрацией «настолько плохи, что их практически не существует».

После беседы с Путиным у Трампа состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, его украинский коллега, «как и президент Путин, хочет заключить мир». Трамп выразил надежду, что результаты этого взаимодействия будут положительными.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с телефонным разговором глав двух государств, Зеленский подтвердил свое намерение договориться о мире, однако усомнился в том, что этого хочет Путин. По мнению украинского лидера, президент России просто говорит американскому коллеге то, что тот хочет услышать.

«Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу.

Президент США отметил, что понимает опасения Украины относительно переговоров с Владимиром Путиным, но, по его словам, они неизбежны для урегулирования конфликта.