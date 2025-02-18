На фоне первой официальной двусторонней встречи на высоком уровне в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде российской и американской делегаций платформа Polymarket принимает ставки на встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до 19 апреля, а также окончание конфликта на Украине. Ранее этот тотализатор предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

По состоянию на день 18 февраля, объем торгов на Polymarket составил примерно $3 млн. Игроки на платформе оценивают шансы будущей личной встречи Трампа и Путина до 19 апреля 2025 года в 77%. Накануне возможность этой встречи достигла наивысшего результата — 82%.

На сайте тотализатора сказано, что для выполнения условий подойдет любая встреча, на которой присутствуют и взаимодействуют Трамп и Путин.

Платформа также принимает ставки на окончание конфликта на Украине до 19 апреля 2025 года. Для выполнения условий подойдут заявления Украины и России о перемирии, прекращении огня, а также урегулировании конфликта путем переговоров до 19 апреля 2025 года.

По состоянию на день 18 февраля, объем торгов на Polymarket составил примерно $16 млн. Игроки на платформе оценивают шансы объявления окончания конфликта на Украине в 2025 году всего в 33%.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе после переговоров делегаций обеих стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Эти переговоры могут проложить путь к встрече двух лидеров уже на следующей неделе», — говорится в публикации.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова военный политолог Александр Перенджиев считает, что встреча президентов России и США может состояться в апреле.

«В лучшем, если состоится встреча, то где-то в апреле. К тому времени будет более ясно, для чего встречаться. Два лидера должны понимать, о чем договариваться, подписывать документы», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Утром 18 февраля, начались переговоры делегаций России и США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На них планируется обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине. Это первая официальная двусторонняя встреча на высоком уровне с начала военной операции на Украине.

Местом проведения переговоров стал один из дворцов королевской семьи «Дирия» в комплексе Альбасатин. С российской стороны во встрече участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. Американскую делегацию представляют госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.