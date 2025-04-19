На Украине была объявлена воздушная тревога из-за «ударных беспилотников», заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, это «отражает настоящее отношение» России «к Пасхе и жизням людей», цитирует «РБК-Украина».

Зеленский добавил, что заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского и ситуации в Курской и Белгородской областях. В 18:02 издание «Страна.ua» сообщило об отмене воздушных тревог по всей стране.

Сообщений о том, что украинским войскам дали приказ прекратить огонь, не поступало.

«Следовательно, Киев объявление перемирия не поддержал. <…> То есть, если в ближайшее время не будет приказа ВСУ прекратить огонь, то перемирие действовать де-факто не будет», — делает вывод «Страна.ua».

Судя по всему, Зеленский отклонил предложение о пасхальном перемирии, предполагает The Washington Post (WP).

В 18:00 19 апреля начало действовать пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Боевые действия останавливаются до полуночи 21 апреля. Путин объявил о перемирии на встрече с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

Минобороны сообщило, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня при условии его взаимного соблюдения украинской стороной. Путин отметил, что российские войска должны быть готовы отразить возможное нарушение перемирия и «любые агрессивные действия» со стороны ВСУ. Он также призвал военных быть «крайне внимательными и собранными» и «готовыми к немедленному ответу в полном объеме».

По словам Путина, решение о перемирии «покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров».