Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне военной операции с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля. Миноброны предупредило, что режим прекращения огня будет действовать при взаимном его соблюдении украинской стороной. Украинские власти не объявляла о готовности поддержать предложение. RTVI собрал реакции на идею о перемирии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Президент РФ Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих. И делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учетом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир.

Реакция Киева также будет показательна и даст ясный ответ: насколько готов режим Зеленского к переговорам, мирному урегулированию и прекращению огня. Не на словах, а на деле. ВС РФ, уверен, будут четко соблюдать условия перемирия, но будут готовы отразить любую провокацию украинского режима. Решительно и жестко.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров

Перемирие — это шаг доброй воли. Я очень сомневаюсь, что господин Зеленский последует примеру нашего президента. Потому что у него ничего святого нет. Церковь православную украинскую, по сути, разрушил. Гонения на священнослужителей проводит. И вообще всем своим поведением показывает, что он не верующий человек, а дьявол, извините за грубое выражение. Будем надеяться, что все-таки он наберется совести и последует примеру нашего президента.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Пасхальное перемирие — это проверка киевского режима, которую он, очевидно, не пройдет. Не сомневаюсь, что украинские войска продолжат боевые действия.

Журналистка Ксения Собчак

Красивый жест от Путина. Особенно на фоне слов Трампа про то, что Украина и Россия играют в игры вместо попытки достичь мира. Грамотный. Ход за Зеленским.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Церковь приветствует перемирие. Перемирия на дни великих христианских праздников — древний христианский обычай.

Перемирие на два дня не даст противнику существенного преимущества в военном плане, зато станет важным элементом, укрепляющим дипломатическую позицию России и доказательством того, что наша страна готова к диалогу — в отличие от тех, кто предпочитает войну.

Военкор Александр Коц

По сути, мы демонстрируем добрую волю и стремление к миру. <…> Не сомневаюсь, что список нарушений режима прекращения огня снова ляжет на стол в Овальном кабинете. Не получается у Зеленского оседлать конек перемирия.

Нам кажется маловероятной версия о том, что внезапное двухдневное перемирие без механизмов контроля и разведения сторон приведет к более масштабному и долгосрочному прекращению огня. Не стоит рассматривать данное перемирие как действительную попытку остановки боевых действий в одностороннем порядке.

Сколько таких перемирий ни было с 2014 по 2022 года на Донбассе — все нарушались ВСУ, а наши сидели злые под ударами. Лишние сутки отдыха и нашим тоже. А потом — все будет заново. С новой силой.

Уже почти час прошел с момента введения однодневного перемирия на Пасху, а киевский режим продолжает наносить удары артиллерией и дронами на территориях Запорожской области и ЛНР. Что и требовалось доказать.

Военкор Александр Симонов («Позывной Брюс»)

Нельзя не отметить резко негативную реакцию в телеге на слово «перемирие». Ни на одном крупном канале я не увидел, чтобы «отрицательных» смайликов на это сообщение было меньше чем «положительных». Не спешите с оценками. Совсем не факт, что противник будет его соблюдать. Нарушит — ему же хуже.

Политолог Сергей Марков

Зеленский не отклонил пасхальное перемирие Путина. Но и не согласился. Идут лихорадочные переговоры Киева с Лондоном и Парижем. Это будет их общее решение.

Суть данного перемирия проста — в канун Пасхи Верховный [главнокомандующий] показывает, что Россия действительно готова к миру, в отличие от оппонентов, которые нарушают любые договоренности. <…> Но при этом вообще не верим, что ВСУ остановятся. Они явно продолжат удары и атаки, так что возможно и даже скорее всего перемирие не продлится эти два дня.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

Наш лидер, как всегда, поступил очень грамотно. <…> Зеленский опять покажет себя недоговороспособным, Трамп хлопнет дверью и, по сути, выйдет из переговорного процесса, но заберет с собой и разведданные со спутников, и вооружение, <…> и, соответственно, деньги. <…> Вот такая ситуация, поэтому все идет, по сути, по плану.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (в соцсети Х)

Россия может в любой момент согласиться на предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня, которое находится на столе с марта. Мы хотим, чтобы российские войска действительно прекратили огонь во всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и международное сообщество быть бдительными.

Глава Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности Украины Андрей Коваленко

А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как мы предлагали с 11 марта?

Аналитики считают, что предложение о прекращении огня стало легкой дипломатической победой Путина, попыткой остановить американскую сторону от выхода [из переговоров] и способом позиционировать себя как лидера, который больше всех хочет мира.

Предложение о перемирии может достичь двух целей: показать Трампу, что Россия делает шаги к миру и поставить Зеленского в затруднительное положение. Если Украина не будет его соблюдать, Трамп сможет обвинить Украину в сопротивлении попыткам прекратить войну.

Это больше похоже на дипломатический танец, чем на военный или духовный маневр. Пасхальное перемирие имеет важное значение в том смысле, что, если оно продержится, это будет первое фактическое прекращение боевых действий с начала конфликта. <…>

Cоздается впечатление, что Путин дает Трампу ровно столько, чтобы удержать его на своей стороне, не делая при этом никаких серьезных уступок. <…> Он пытается выставить себя миротворцем в глазах президента США — тем, кто предлагает решения, а не проблемы.