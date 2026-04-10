Украине будет «очень сложно» в ближайшие месяцы, до сентября 2026 года, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, время, которое США могут предоставить для переговоров по урегулированию конфликта, ограничено.

«Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы не будут давать больше времени на этот диалог», — сказал Зеленский.

Он счел возможным проведение трехсторонней встречи в апреле, мае или июне. С началом лета США больше уйдут во внутриполитические процессы, связанные с выборами, указал Зеленский.

«Я думаю, что у них есть свой внутреннеполитический дедлайн — ориентировочно август. То есть это время весны — лета будет довольно непростым в политическом, дипломатическом плане», — порассуждал украинский лидер, допустив, что в этот период возможно усиление давления на Украину, в том числе на фронте.

Зеленский также предположил, что мессенджер Telegram блокируется в России «для завершения войны в том или ином формате».

Ранее российский президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Вооруженным силам РФ поручено на этот период остановить боевые действия на всех направлениях. Москва исходит из того, что Киев последует этому примеру. Зеленский заявил, что Украина готова поддержать пасхальное перемирие и действовать зеркально.