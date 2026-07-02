Рост роли Анкары в НАТО в долгосрочной перспективе, вероятно, усилит геополитическую конкуренцию Турции и Израиля за влияние в регионе. Об этом RTVI заявил турецкий политолог Керим Хас. При этом, по его оценке, Турция является одним из важнейших партнеров Израиля.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что на фоне ухудшения отношений Европы с США Турция стремится показать свою значимость для НАТО. Саммит альянса пройдет в Анкаре 7—8 июля; по данным агентства, около 56% турецкого экспорта вооружений пришлись в прошлом году на США, европейские страны и других союзников по НАТО. Bloomberg отмечает, что турецкие оборонные компании с 2020 года вчетверо увеличили зарубежные продажи, а Анкара рассчитывает занять часть ниши, которая возникает из-за сокращения американского участия в европейской безопасности.

«В долгосрочной перспективе геополитическая борьба за влияние в регионе между Израилем и Турцией усилится. Но, с другой стороны, Эрдоган, несмотря на все его крики и жесткие заявления против Израиля, а также ответную риторику израильских властей, сейчас остается для него латентным стратегическим союзником в регионе», — отметил эксперт.

Эрдоган, добавил Хас, на самом деле «очень полезный игрок для Израиля»: именно Турция, по его словам, сыграла ключевую роль в изменении ситуации в Сирии после свержения Башара Асада, что укрепило безопасность еврейского государства в регионе.

«Во-первых, именно турецкие власти сыграли важную роль в ослаблении одного из главных противников Израиля — Сирии, где пал режим Асада. Ахмед аш-Шараа вообще ничего не говорит против Израиля и не предпринимает никаких шагов против него. Фактически он тоже, по моему мнению, является партнером Израиля. После падения режима Асада Израиль смог захватить дополнительные сирийские территории на юге, и аш-Шараа никак на это не ответил. Это означает, что вклад Эрдогана в безопасность Израиля на самом деле огромен», — полагает собеседник RTVI.

Вторым важным фактором в отношениях двух стран эксперт назвал энергетическую безопасность Израиля.

«Более 60% импортируемой нефти Израиль получает из Азербайджана через Турцию. Несмотря на жесткую риторику, мы никогда не видели, чтобы Эрдоган остановил работу нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, по которому идут эти поставки. И сын Эрдогана, Ахмет Бурак Эрдоган, занимается поставками нефти из Азербайджана через Турцию в Израиль — это семейный бизнес. И это тоже огромный вклад Эрдогана в энергетическую безопасность Израиля», — отметил Хас.

Политолог напомнил, что за последние три года в работе нефтепровода не было «ни технических проблем, ни взрывов, ни даже временного перекрытия». «Это показывает, что от этого выигрывают обе стороны. Для Израиля очень важна энергетическая безопасность», — подчеркнул Хас.

Третьим фактором эксперт назвал двустороннюю торговлю: по его словам, Анкара фактически не вводит санкций против Израиля, а товарооборот между странами многократно вырос после 2010 года.

«Товарооборот между Турцией и Израилем увеличился как минимум в пять раз. И там тоже играет важную роль семья Эрдогана, его близкое окружение. Выставляют этикетку, что товар идет не на израильскую, а палестинскую территорию, но понятно, что палестинская таможня тоже под контролем Израиля, в Палестине никакого большого экономического развития мы не видели. Понятно, что эти товары поставляются именно в Израиль», — объяснил Хас.

Он также упомянул, что Турция не оказывает давления на Азербайджан, чтобы тот сокращал сотрудничество с Израилем. Кроме того, некоторые партнеры Анкары в регионе поддерживают связи с Тель-Авивом: в частности, Казахстан присоединился к Авраамовым соглашениям, а сама Турция участвует в так называемом «Совете мира», который, по оценке эксперта, играет на руку Израилю.

«В отношениях между Западом и Россией мы видели санкции, снижение торгового оборота и так далее. Вот это кризис. Но между Турцией и Израилем такого экономического кризиса — санкций, эмбарго — вообще нет. <…> Эрдоган — очень хороший, полезный союзник для Израиля. Может быть, даже самый главный союзник для Израиля. Они дают друг другу какое-то пространство маневра», — сказал Хас.

Собеседник RTVI не исключил, что со временем ситуация может измениться, поскольку обе страны «рассматривают друг друга как стратегических соперников». «Но сейчас положение совсем другое», — заключил он.