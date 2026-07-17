Погубивший динозавров и большую часть животного мира на Земле 66 млн лет назад гигантский метеорит относился к редкому типу углистых хондритов. Такой вывод сделали французские ученые по изотопам никеля в образцах, взятых из разных точек планеты. Их исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученым известно несколько массовых вымираний, произошедших на Земле за последние полмиллиарда лет. Самое недавнее — мел-палеогеновое — произошло 66 млн лет назад, когда на планете вымерло свыше 70% всех видов животных, в том числе нелетающие динозавры.

Считается, что причиной стало падение астероида размером 10-15 км, который образовал в Мексике знаменитый кратер Чиксулуб диаметром 100 км.

Дошедшим до нас свидетельством той катастрофы является так называемая мел-палеогеновая граница (граница K-Pg) — обнаруженная в разных частях света геологическая структура. Она представляет собой тонкий слой, богатый иридием и другими платиноидами, такими как рутений, осмий, родий, платина и палладий.

В 2024 году RTVI рассказывал, как ученые проанализировали образцы рутения в этой структуре и установили, что упавший метеорит относился к углистым хондритам (CC). Однако углистые хондриты — довольно широкий класс метеоритов, и истинная природа упавшего тела до последнего времени оставалась неизвестной.

Ученые из Парижского института физики Земли провели точное измерение концентраций различных изотопов никеля в образцах пород, собранных с мел-палеогеновой границы в различных частях мира, и сравнили результат с концентрациями никеля в известных ранее углистых хондритах.

Сопоставление позволило однозначно отнести погубивший динозавров метеорит к так называемым CO хондритам (тип Орнанс).

«Углистые хондриты типа Орнанс — определенно не те, что обычно встречаются в музейных коллекциях. Хондриты CO содержат куда меньше летучих элементов, таких как углерод, цинк, вода и отчасти сера, чем другие классы метеоритов, обнаруженных к этому времени на Земле. Это не меняет нашей теории о том, что вызвало вымирание, но делает менее вероятным то, что содержавшаяся в импакторе сера стала причиной. Мелкие обломки, выброшенные в атмосферу, стали основным фактором», — считает соавтор исследования Филипп Клэйс.

На долю углистых хондритов приходится лишь 5% найденных на Земле метеоритов, а на долю метеоритов типа Орнанс — лишь малая часть этой группы. По словам ученых, это одни из самых примитивных метеоритов, сохранивших в нетронутом виде первородное вещество Солнечной системы.