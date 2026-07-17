Иранское государственное агентство Fars распространило в соцсетях видео с инструкцией по убийству президента США: в ролике с заголовком на английском языке «Где можно убить Трампа?» показан предполагаемый маршрут автоколонны американского лидера от аэропорта до его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Отдельно в видео упоминается, что один из мостов на этом маршруте представляет собой критическую точку с точки зрения безопасности. Версия видео, опубликованная на платформе X, была удалена, однако публикации на других соцсетевых площадках сохранились.

Информагентство Fars, связанное с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР), распространило эти материалы на фоне призывов к мести за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Хаменеи погиб 28 февраля в результате израильского авиаудара по его резиденции. Иранское руководство неоднократно обещало отомстить за его смерть. Он был похоронен только в начале июля.

При этом западные СМИ отмечают, что визуальное отображение маршрута в видеоролике от Fars не совпадает с общедоступными картографическими данными. Публикация вызвала обеспокоенность в американских спецслужбах: они усилили меры безопасности вокруг резиденции президента и пересматривают протоколы его передвижений.

В январе 2026 года маршрут передвижений Трампа во Флориде уже менялся из-за обнаружения подозрительного объекта вблизи аэропорта.

13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) во время выступления Трампа неизвестный обстрелял сцену с крыши здания, расположенного примерно в 130 метрах. Стрелком оказался 20-летний местный житель Томас Мэттью Крукс — он был убит снайперами Секретной службы США. Трамп получил ранение верхней части правого уха, которое оказалось несерьезным.

15 сентября 2024 года на территории гольф-клуба Трампа в Уэст-Палм-Бич (Флорида) сотрудник Секретной службы заметил в кустах у забора поля для гольфа мужчину с полуавтоматической винтовкой со сложенным прикладом и открыл по нему огонь, после чего злоумышленник скрылся, но позже был задержан.

Подозреваемым оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. В сентябре 2025 года суд присяжных признал его виновным по всем пунктам обвинения, включая попытку убийства кандидата в президенты, и приговорил к пожизненному сроку и еще пяти годам тюрьмы.

22 февраля 2026 года у северных ворот резиденции Трампа в Мар-а-Лаго был замечен вооруженный мужчина около 20 лет с канистрой и предметом, похожим на дробовик. С ним попытались установить контакт агенты службы и заместитель шерифа, но ситуация переросла в конфликт, и правоохранители открыли огонь. Мужчина был убит, сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Сам Трамп в это время находился в Вашингтоне.