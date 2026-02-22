Вооруженный мужчина попытался незаконно проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и был застрелен. Об этом сообщил пресс-секретарь секретной службы США Энтони Гульельми.

Инцидент произошел 22 февраля около 01:30 ночи (09:30 мск). По словам Гульельми, у северных ворот резиденции был замечен мужчина около 20 лет, при котором были канистра и предмет, похожий на дробовик.

Сначала с ним установили контакт агенты Секретной службы США и заместитель шерифа, однако затем ситуация переросла в конфликт, и правоохранители открыли огонь, уточнил Гульельми. Представители Секретной службы США и сотрудники правоохранительных органов не получили ранений. Сам Трамп сейчас находится в Вашингтоне.

Трамп купил резиденцию Мар-а-Лаго (в переводе с испанского «от моря до озера») в 1985 году. В ноябре 2019 года он сообщил суду округа Палм-Бич, что считает поместье своим постоянным местом проживания вместо прежнего адреса — небоскреба Trump Tower на Пятой авеню Нью-Йорка. На территории действует закрытый клуб, доступный исключительно для его участников. В комплексе 126 номеров, СПА, бильярдная, бассейн, поле для гольфа и другие объекты.

Это не первый случай незаконного проникновения на территорию резиденции Трампа во Флориде. Летом 2025 года 23-летний Энтони Рейес оказался на участке Мар-а-Лаго, чтобы, по его словам, обсудить Библию и жениться на внучке Трампа. В момент инцидента сотрудники Секретной службы не находились на посту, однако после срабатывания сигнализации быстро прибыли на место, где его и задержали.

В сентябре 2024 года, когда Трамп был кандидатом в президенты и находился на территории своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, сотрудники Секретной службы заметили там мужчину с винтовкой, который скрывался в кустах. Подозреваемый сбежал, но позже был задержан. Им оказался житель Северной Каролины Райан Раут.

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что мужчина якобы намеревался вступить в украинские вооруженные формирования для участия в боевых действиях против России, однако, как утверждает издание, командование ВСУ отказало ему. В феврале 2026 года суд приговорил Раута к пожизненному сроку.

Примерно за два месяца до случая в Уэст-Палм-Бич на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга рядом в Пенсильвании. По политику открыл огонь 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого затем застрелили сотрудники спецслужб. Трамп был ранен в ухо.